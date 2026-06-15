مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يرحب باتفاق أمريكا وإيران

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جنيف 15 يونيو حزيران (رويترز) – رحب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الاثنين بالإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وحث جميع الأطراف في المنطقة على ضبط النفس إلى أقصى حد.

وقال تورك “أرحب بالإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق، والذي ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز ووضع إطار عمل لمفاوضات لاحقة”.

وأضاف “في هذه اللحظة بالغة الحساسية، من الواضح أن على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بسرعة وبحسن نية”.

(تغطية صحفية أوليفيا لو بواديفان – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )