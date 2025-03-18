مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يشعر “بالفزع” من الغارات الجوية على غزة

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جنيف (رويترز) – عبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن الفزع إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة، وهو ما تقول السلطات الفلسطينية إنه أسفر عن مقتل المئات، مما يهدد بالانهيار التام لوقف إطلاق النار الذي استمر شهرين مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ “إجراء قوي” ضد حماس ردا على رفضها إطلاق سراح الرهائن ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار.

وقال تورك في بيان “أشعر بالفزع إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية، والذي أسفر عن مقتل المئات، وفقا لوزارة الصحة في القطاع. هذا سيزيد مأساة إلى المأساة”.

وأضاف “لجوء إسرائيل إلى مزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من ظروف كارثية”.

ووصف أجيث سونغاي رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة استئناف القصف الإسرائيلي بأنه مأساة بعد توقف الصراع الذي بدأ عقب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال خلال إفادة صحفية في جنيف “نرى من جديد مشاهد لجثث أطفال مشوهة وجثث ملفوفة بالأكفان… من غير المقبول، بل ومن غير المتصور، أن نجد أنفسنا نتحدث مجددا عن هذا الأمر بدلا من دعم مسار نحو تعاف حقيقي وسلام دائم”.