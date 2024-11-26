مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعبر عن “قلقه الشديد” إزاء التصعيد في لبنان

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جنيف (رويترز) – عبر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء تصاعد الأعمال القتالية في لبنان وقال مكتبه إن نحو 100 شخص قُتلوا في ضربات جوية إسرائيلية في الأيام القليلة الماضية بينهم نساء وأطفال ومسعفون.

وتخوض إسرائيل قتالا مع جماعة حزب الله اللبنانية المسلحة منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، واحتدم القتال بشدة منذ أواخر سبتمبر أيلول من العام الجاري.

وقال جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب تورك في إفادة صحفية في جنيف “المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يشعر بقلق شديد من التصعيد في لبنان مع مقتل 97 شخصا على الأقل في ضربات جوية إسرائيلية بين 22 و24 نوفمبر”.

وأضاف أن تقارير تحدثت عن مقتل سبعة على الأقل من أفراد الفرق الطبية في ثلاث ضربات جوية إسرائيلية في جنوب لبنان يومي 22 و23 نوفمبر تشرين الثاني ليضاف هذا العدد إلى 226 وفاة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. ولم يحدد عدد الوفيات التي تحقق منها مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف القدرات العسكرية لجماعة حزب الله في لبنان والفصائل المسلحة في غزة وتتخذ خطوات لتقليص إلحاق الضرر بالمدنيين، وتتهم عناصر جماعة حزب الله اللبنانية بالاندساس بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعة. وتوجه إسرائيل الاتهام نفسه إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).