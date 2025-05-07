مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر أن خطة إسرائيل لغزة “خطرة للغاية” على المدنيين

afp_tickers

3دقائق

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في مقابلة مع وكالة فرانس برس الأربعاء إن خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في قطاع غزة تشكّل “لحظة خطرة للغاية” على المدنيين فيه.

وقال تورك الذي يزور كوبنهاغن لحضور اجتماع أممي “ما نراه هو مزيد من الدمار، مزيد من الكراهية، مزيد من تجريد (أهالي القطاع) من الإنسانية”.

وأضاف “إنها لحظة خطرة للغاية بالنسبة للمدنيين”، منتقدا الخطة الإسرائيلية لهجوم موسع وغزو قطاع غزة.

ويأتي هذا بعد إعلان إسرائيل الإثنين عن توسيع عملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.

في اليوم التالي، قال وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش “غزة ستكون مدمّرة بالكامل” بعد انتهاء الحرب.

ودانت دول عدّة الخطة، وقال تورك إن على الأطراف “التوصل إلى موقف يفضي إلى (تحكيم) العقل والسلام، لا مجرد استمرار في القتال والحرب”.

وقال إنه من الضروري إنهاء الحرب، والتوصل الى وقف لإطلاق النار، وحلّ سياسي يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة “دون قيد أو شرط وعلى الفور”.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “لا معنى” لأي مفاوضات لوقف النار في ظل “حرب التجويع” الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف “جريمة التجويع والتعطيش”.

وأكد تورك أن الحصار المفروض من إسرائيل على قطاع غزة “يجب أن يُرفع فورا”.

وأضاف “يجب أن تصل المساعدات الإنسانية. هذا واجب، واجب بموجب القانون الدولي”.

وأشار تورك إلى أن الوضع الراهن في العالم يُبرز ضرورة إعادة التأكيد على مبادئ التعاون الدولي. وأوضح أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة “لا يعمل كما ينبغي” في معالجة “أكبر أزمة تواجهنا في هذا العصر”.

وأضاف قائلا “في ظلّ ما يحدث الآن، وفي الظروف الجيوسياسية الراهنة، من الضروري أن نعود إلى المبادئ والقيم والمعايير والمؤسسات التي خدمت البشرية بشكل جيد على مدى 80 عاما”.

وتابع “إذا فقدناها، فإننا نفقد الكثير مما تحقق فعليا من تقدم، وتطور بشري، وأيضا في مجال العمل الإنساني وحقوق الإنسان”.

وأعرب عن أمله “في أن يتوحّد العالم من جديد، وأن تثبت القيادة السياسية… بما في ذلك أقوى الدول في العالم، أنها تعمل لصالح السلام، لا الحرب”.

كبو/لمى/رض