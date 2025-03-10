مفوض الأونروا: أزمة الجوع بغزة قد تعود إذا استمرت قيود إسرائيل

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جنيف (رويترز) – قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة يوم الاثنين إن من المحتمل أن تشهد غزة أزمة جوع أخرى إذا استمرت إسرائيل في منع دخول المساعدات محذرا من أن الأوضاع تتدهور سريعا.

وقطعت إسرائيل دخول مساعدات الأغذية والأدوية والوقود هذا الشهر، في خطوة قالت إنها تستهدف الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في محادثات وقف إطلاق النار. وقالت إسرائيل يوم الأحد إنها قطعت الكهرباء وهو ما تقول منظمات إغاثة إنه سيحرم سكان غزة من المياه النظيفة.

وقال لازاريني “أعتقد أنه كلما استمر (منع دخول المساعدات)، رأينا تأثير ذلك يتزايد على السكان. ومن الواضح أن الخطر… هو أن نعود إلى تفاقم الجوع في قطاع غزة مثلما شهدناه قبل أشهر”.

وأضاف “مهما كانت النية، فمن الواضح أن هذا استخدام المساعدات الإنسانية في غزة سلاحا… رأينا الوضع يتدهور بسرعة كبيرة جدا”.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه في جنيف، وصف لازاريني الوضع المالي للوكالة بأنه “حرج وخطير”.

ودأبت إسرائيل على زعم أن الأونروا لها علاقات مع حماس ومنعت الوكالة من دخول أراضيها في يناير كانون الثاني.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف في وقت سابق من يوم الاثنين إن بلاده تسعى جاهدة لتشجيع وكالات الأمم المتحدة وغيرها على اضطلاع بمهام الأونروا في غزة.

وقال لازاريني إن الوكالة تعرضت لحملة تضليل إعلامي وإنها لم تر حتى الآن أي جهات أخرى تحل محلها في غزة.