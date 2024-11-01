مفوض الأونروا يقول إسرائيل ألحقت أضرارا بمكتب لها بالضفة الغربية وإسرائيل تنفي

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القاهرة (رويترز) – قال فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن جرافات إسرائيلية ألحقت أضرارا بمكتب الوكالة في مخيم نور شمس بالضفة الغربية يوم الخميس، وهو ما نفته إسرائيل، في أحدث تبادل للاتهامات بين الجانبين.

وذكر لازاريني في منشور على منصة إكس أن أضرارا شديدة لحقت بالمكتب وأنه لم يعد صالحا للاستخدام.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا نفى فيه مسؤوليته عن أي ضرر لحق بالمبنى. وقال “إن الادعاء بأن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي دمروا مكاتب الأونروا في نور شمس كاذب”.

وجاء في البيان “لقد زرع إرهابيون متفجرات في محيط مكاتب الأونروا ثم تم تفجيرها في محاولة لإيذاء الجنود”.

ووافقت إسرائيل يوم الاثنين على قانون يحظر عمل الأونروا فيها، وهو تشريع قد يؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.

وأرجع النواب الذين صاغوا القانون الخطوة إلى ما وصفوه بتورط بعض موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل إلى جانب عضوية موظفين بالوكالة في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وفصائل مسلحة أخرى.

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس آب، بعد تحقيق أجرته، إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، وفصلتهم من العمل. وتقول الوكالة إن الغالبية العظمى من موظفيها يلتزمون بمبادئ الحياد.

ووصف لازاريني التصويت على حظر الوكالة بأنه “سابقة خطيرة” تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتنتهك التزام إسرائيل بموجب القانون الدولي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يتعين محسابة موظفي الأونروا “المتورطين في أنشطة إرهابية”.