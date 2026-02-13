مفوض حقوق الإنسان: قوات الدعم السريع ارتكبت فظائع في الفاشر
13 فبراير شباط (رويترز) – قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة إن انتهاكات قوات الدعم السريع في السودان خلال سيطرتها على مدينة الفاشر في دارفور تصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية.
وسقطت مدينة الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع في أكتوبر تشرين الأول 2025 بعد حصار طويل أسفر عن مجازر جماعية.
وبناء على مقابلات أجريت مع أكثر من 140 ضحية وشاهدا في الولاية الشمالية بالسودان وشرق تشاد في أواخر عام 2025، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقتل أكثر من ستة آلاف شخص في أول ثلاثة أيام من هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر بعد الحصار.
وورد في تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان أن قوات الدعم السريع ارتكبت “فظائع واسعة النطاق تصل إلى حد جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية”.
وجدد تورك في بيان دعوته لطرفي الصراع إلى اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات كل منهما.
وناشد الدول ذات النفوذ التحرك العاجل لمنع تكرار الانتهاكات الموثقة في الفاشر، قائلا “يشمل ذلك احترام حظر الأسلحة المفروض حاليا ووقف توريد أو بيع أو نقل أسلحة أو عتاد عسكري إلى الطرفين”.
