مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قلق بعد مقتل 57 بمسيرات في السودان

من أوليفيا لو بويديفين

جنيف 18 فبراير شباط (رويترز) –

عبر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء عن قلقه إزاء تقارير تتحدث عن مقتل أكثر من 50 مدنيا في غارات جوية بطائرات مسيرة في السودان على مدى يومين مؤخرا.

وقالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 57 مدنيا قتلوا يومي الأحد والاثنين، بينهم 15 طفلا على الأقل، في هجمات منفصلة بطائرات مسيرة في أربع ولايات في أنحاء السودان.

وقال تورك إن عمليات القتل هذه تذكير بالعواقب المدمرة لحرب الطائرات المسيرة في السودان في ظل استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 28 مدنيا قتلوا يوم الأحد في غارة جوية قيل إن القوات المسلحة السودانية نفذتها بطائرات مسيرة على سوق الصفية في منطقة سودري بشمال كردفان.

وفي اليوم التالي، قُتل 26 مدنيا في غرب كردفان في غارة جوية تردد أن القوات المسلحة السودانية نفذتها بطائرات مسيرة على مأوى للنازحين في السنوط. وذكرت الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع شبه العسكرية نفذت يوم الاثنين غارات جوية بطائرات مسيرة على مدرستين ابتدائيتين في الدلنج بجنوب كردفان.

ولم ترد قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وأصبحت منطقة كردفان الكبرى، التي تضم ثلاث ولايات، أحدث جبهة في الصراع السوداني المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي تسبب في نزوح ملايين الأشخاص وفي أزمة إنسانية.

وقال تورك “يجب على جميع الأطراف وقف الهجمات المستمرة على الأعيان المدنية. ويتعين على الأطراف اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين، ومنها الامتناع عن استخدام الأعيان المدنية لأغراض عسكرية”.

