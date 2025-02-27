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مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يحذر من “وفيات جماعية جراء المجاعة” بالسودان

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جنيف (رويترز) – حذر فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من خطر تصعيد الحرب في السودان يوم الخميس وقال إن هناك خطرا متزايدا بحدوث وفيات جراء الجوع على نطاق واسع.

ويأتي تحذير تورك بعد يوم من توقف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مؤقتا عن توزيع المساعدات الغذائية في مخيم للنازحين الذين يعانون من المجاعة في ولاية شمال دارفور بالسودان وسط تصاعد العنف.

وأضاف تورك أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف “السودان في وضع خطير وعلى وشك الانفجار والفوضى، ويواجه خطرا متزايدا من الجرائم الفظيعة والوفيات الجماعية جراء المجاعة… لم يكن خطر التصعيد أعلى في أي وقت مضى مما هو عليه الآن”.

واندلعت الحرب في أبريل نيسان 2023 وسط صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال كان مخططا له للحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح وجوع في العالم.

وتقول الأمم المتحدة إنه تم بالفعل الإبلاغ عن وقوع المجاعة في خمسة مواقع على الأقل في السودان، بما في ذلك مخيمات نازحين في دارفور.

وقال تورك إن التحركات الأخيرة التي اتخذتها قوات الدعم السريع نحو إقامة سلطة حاكمة في المناطق التي تسيطر عليها من المرجح أن “تعزز الانقسامات وخطر استمرار الأعمال القتالية”.

وأشار أيضا إلى استمرار تدفق إمدادات الأسلحة إلى الطرفين المتحاربين من خارج البلاد، بما في ذلك أسلحة أكثر تطورا.

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