مفوض حقوق الإنسان يدعو للتحقيق في انفجارات أجهزة البيجر في الشرق الأوسط

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زوريخ (رويترز) – دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك يوم الأربعاء إلى إجراء تحقيق مستقل في الأحداث المحيطة بانفجار أجهزة الاتصال اللاسلكي (البيجر)، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 12 شخصا في سوريا ولبنان.

وقال تورك في بيان إن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، دون معرفة من كان يحمل الأجهزة أو مكانها، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان وربما القانون الإنساني الدولي.

وأضاف “يجب إجراء تحقيق مستقل وشامل وشفاف بشأن ظروف هذه الانفجارات الجماعية، ويجب محاسبة أولئك الذين أمروا بمثل هذه الهجمات ونفذوها”.