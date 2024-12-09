مفوض حقوق الإنسان يدعو للمحاسبة في سوريا ويرى فرصة لانتقال سياسي عادل

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جنيف (رويترز) – دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الاثنين إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وقال إن هناك “فرصة هائلة” لعملية انتقال سياسي شاملة وإن المؤشرات الأولية مشجعة.

وسيطرت جماعات من المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق يوم الأحد وفر الأسد إلى روسيا بعد حرب أهلية مستمرة منذ 13 عاما وأكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد القمعي.

وقال تورك في إفادة صحفية في جنيف “يجب أن يضمن أي انتقال سياسي محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وضمان محاسبة المسؤولين”، داعيا إلى الحفاظ على الأدلة.

ولدى سؤاله تحديدا عما إذا كان ذلك يشمل الأسد قال “ما يجب أن يحدث في سوريا نفسها هو تأسيس نظام قانوني محلي يتيح إجراء محاكمات عادلة لكل من تتوفر أسس معقولة للاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم وحشية. هذا ينطبق أيضا على الرئيس السابق لسوريا وكل من كان يشغل مواقع قيادية رفيعة”.

وقال تورك إن هناك “فرصة هائلة” لإجراء حوار سياسي يشمل الجميع بشأن الانتقال السياسي في العهد الجديد في سوريا.

وتابع قائلا “أتمنى في ظل المناخ السائد الآن… أن يكون هناك حوار يشمل الكل… هناك فرصة كبيرة لحدوث ذلك. وما رأيناه بشكل مبدئي هو تعاون حقيقي”.