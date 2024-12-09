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مفوض حقوق الإنسان يدعو للمحاسبة في سوريا ويرى فرصة هائلة لانتقال سياسي عادل

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من إيما فارج

جنيف (رويترز) – دعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يوم الاثنين إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وقال إن هناك “فرصة هائلة” لعملية انتقال سياسي شاملة وإن المؤشرات الأولية مشجعة.

وسيطرت جماعات من المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق أمس الأحد وفر الأسد إلى روسيا بعد حرب أهلية مستمرة منذ 13 عاما وأكثر من 50 عاما من حكم عائلة الأسد القمعي.

وقال تورك في مؤتمر صحفي في جنيف “يجب أن يضمن أي انتقال سياسي محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة، وضمان محاسبة المسؤولين”، داعيا إلى الحفاظ على الأدلة.

وأضاف “المساءلة ستكون عنصرا أساسيا من عملية الانتقال، لأننا لا نستطيع أن نتحمل العودة إلى تلك الفترات التي يسود فيها الإفلات من العقاب بالفعل”.

وأشار مكتب تورك إلى اختفاء أكثر من 100 ألف شخص خلال فترة الحرب وحدها في سوريا، واستخدام التعذيب والأسلحة الكيماوية.

وسوريا ليست عضوا حاليا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن بإمكان أي حكومة جديدة الانضمام إلى المحكمة. وعرقلت روسيا محاولات سابقة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة سوريا إلى المحكمة.

وقال تورك إن هناك “فرصة هائلة” لإجراء حوار سياسي يشمل الجميع بشأن الانتقال السياسي في العهد الجديد في سوريا.

وتابع قائلا “أتمنى في ظل المناخ السائد الآن… أن يكون هناك حوار يشمل الكل… هناك فرصة كبيرة لحدوث ذلك. وما رأيناه بشكل مبدئي هو تعاون حقيقي”.

وأشار تورك إلى التنسيق بين رئيس الوزراء في حكومة الأسد سابقا محمد الجلالي وزعيم المعارضة أبو محمد الجولاني.

وفي المؤتمر الصحفي نفسه، الذي عقد بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، حث تورك الدول على وقف تدفق الأسلحة إلى الصراعات مثل تلك المستمرة في هايتي والسودان وغزة وأوكرانيا.

وقال “نحن بحاجة إلى الإصرار على أنه ليس من المقبول، وليس قانونيا، استخدام الألغام المضادة للأفراد في أوكرانيا، وليس من المقبول توفيرها للاستخدام هناك”، في إشارة واضحة إلى موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تصدير مثل هذه الألغام الشهر الماضي.

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