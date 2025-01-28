مفوض عام الأونروا: حظر الوكالة في إسرائيل سيكون كارثيا

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(رويترز) – قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مجلس الأمن يوم الثلاثاء إن حظر عمل الوكالة في إسرائيل المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس سيكون كارثيا وسيشل عمل الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن الحظر المفروض على الأونروا من شأنه أن “يزيد من عدم الاستقرار ويعمق اليأس في الأراضي الفلسطينية المحتلة في لحظة حرجة”، وأن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويخرب تعافي القطاع والانتقال السياسي.