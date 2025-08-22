The Swiss voice in the world since 1935
مفوض للأمم المتحدة: الوفيات الناجمة عن المجاعة في غزة قد تمثل جريمة حرب

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جنيف (رويترز) – قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الجمعة إن ظهور المجاعة في شمال قطاع غزة هو “نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية”، وإن الوفيات الناجمة عن التجويع قد تمثل جريمة حرب.

وأردف تورك يقول في بيان للصحفيين في إشارة إلى تقرير أصدره مرصد عالمي للجوع “المجاعة التي أعلن عنها التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي اليوم في محافظة غزة هي نتيجة مباشرة لإجراءات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف “استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب يعد جريمة حرب، وقد تمثل الوفيات الناجمة عنه أيضا جريمة حرب هي القتل العمد”.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

