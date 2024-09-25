مقاتلات إسرائيلية تضرب لبنان مجددا وحزب الله يستهدف وسط إسرائيل

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من مايا الجبيلي وآري رابينوفيتش

بيروت/القدس (رويترز) – شنت إسرائيل مزيدا من الضربات الجوية على لبنان يوم الأربعاء وأطلقت جماعة حزب الله اللبنانية وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل في أعنف تبادل لإطلاق النار بين العدوين اللدودين خلال عام.

وأعلن حزب الله استهداف مقر لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) قرب تل أبيب.

وعبّر زعماء من دول في أنحاء العالم عن قلقهم من التصاعد الحاد في القتال مع ارتفاع عدد القتلى في لبنان. وبدأ تبادل إطلاق نار بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود بالتزامن مع بدء الحرب في قطاع غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي أعنف ضرباته الجوية في عام على لبنان هذا الأسبوع مستهدفا قيادات لحزب الله ومئات المواقع في عمق لبنان كما أطلق حزب الله وابلا من الصواريخ صوب إسرائيل.

ولم يهدأ تبادل إطلاق النار يوم الأربعاء. وقالت إسرائيل إن طائراتها الحربية تنفذ ضربات مكثفة على جنوب لبنان وفي سهل البقاع.

وقال حزب الله المدعوم من إيران في بيان “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، أطلقت المقاومة الإسلامية… صاروخا ‏باليستيا من نوع قادر1 مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب وهو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير البايجزر وأجهزة اللاسلكي”.‏

وقال الجيش الإسرائيلي إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخ سطح سطح بعد رصده قادما من لبنان. وقال نداف شوشاني وهو متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكنه تأكيد ما كان حزب الله يستهدفه حينما أطلق الصاروخ من قرية في لبنان.

وأضاف “كانت النتيجة هي توجه صاروخ ثقيل صوب تل أبيب، صوب مناطق مدنية في تل أبيب. ولا يقع مقر الموساد في تلك المنطقة”.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وفي مناطق أخرى بوسط إسرائيل ولم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات.

ويحمل حزب الله الموساد مسؤولية عمليات اغتيال وقعت مؤخرا لعدد من قادته. كما يتهمه بتنفيذ عملية نوعية الأسبوع الماضي فجّر فيها أجهزة اتصالات لا سلكية يستخدمها أعضاء حزب الله. وأسفرت تلك التفجيرات عن مقتل 39 وإصابة ثلاثة آلاف تقريبا في أسوأ اختراق أمني في تاريخ الجماعة. ولم تؤكد إسرائيل أو تنف ضلوعها في الأمر.

ويشير إحصاء لرويترز استنادا إلى بيانات من وزارة الصحة اللبنانية إلى ارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على لبنان يوم الأربعاء إلى 22 إضافة إلى إصابة نحو 50.

ووسعت إسرائيل المناطق التي تستهدفها منذ مساء يوم الثلاثاء إذ وصلت الهجمات للمرة الأولى إلى بلدة الجية جنوبي بيروت مباشرة.

كما وقعت ضربات على بنت جبيل وتبنين وعين قانا في الجنوب وبلدة جون في قضاء الشوف قرب مدينة صيدا في الجنوب والمعيصرة في قضاء كسروان.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن منطقة الجليل شمال إسرائيل تعرضت لوابل من صواريخ حزب الله صباح يوم الأربعاء.

وأضافت أن رشقة واحدة تضمنت إطلاق 40 صاروخا تم استهداف بعضها في الجو بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة أو اخترق الدفاعات الجوية صوب مناطق مأهولة.

وذكرت السلطات أن منزلا للرعاية تعرض للاستهداف في صفد دون إصابات.

وبدأت الأعمال القتالية بتبادل شبه يومي لإطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان بعد اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، ويقول حزب الله إنه ينفذ عملياته تضامنا مع حماس.

وتحول تركيز إسرائيل حاليا إلى الجبهة الشمالية وجنوب لبنان.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض لقناة الجزيرة مباشر إن الضربات الإسرائيلية منذ صباح يوم الاثنين أسفرت عن مقتل 569 شخصا من بينهم 50 طفلا وإصابة 1835 في لبنان.

وذكر وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب أن أحدث التطورات دفعت ما يقدر بنحو نصف مليون شخص إلى النزوح داخل لبنان. وفي بيروت، يلوذ الآلاف ممن فروا من جنوب لبنان بمدارس ومبان أخرى.

كما قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إن مقاتلاته اعترضت طائرة مسيرة جنوبي بحيرة طبرية دخلت المجال الجوي من سوريا.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إنها هاجمت هدفا في هضبة الجولان المحتلة بطائرة مسيرة.