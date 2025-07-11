مقاتلو حزب العمال الكردستاني يبدأون تسليم أسلحتهم في كهف بالعراق

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السليمانية (العراق) (رويترز) – قال مسؤولون إن عشرات من مسلحي حزب العمال الكردستاني بدأوا تسليم الأسلحة في مراسم أقيمت في كهف بشمال العراق يوم الجمعة، في خطوة أولى رمزية ولكنها مهمة نحو إنهاء تمرد استمر عقودا في تركيا.

وقال شاهد من رويترز إن طائرات هليكوبتر حلقت فوق الجبل الذي بدأت فيه عملية تسليم السلاح، فيما طوق العشرات من قوات الأمن الكردية العراقية المنطقة.

وقرر حزب العمال الكردستاني، الذي خاض صراعا داميا مع الدولة التركية منذ 1984، في مايو أيار حل نفسه وإنهاء صراعه المسلح بعد دعوة علنية من زعيمه المسجون منذ فترة طويلة عبد الله أوجلان.

وبعد سلسلة من جهود السلام التي لم تكلل بالنجاح، يمكن أن تمهد المبادرة الجديدة الطريق أمام أنقرة لإنهاء التمرد الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتسبب في عبء اقتصادي مهول وأثار توترا اجتماعيا وأحدث انقسامات سياسية عميقة في تركيا وفي المنطقة.

وذكر مسؤول أمني عراقي ومسؤول حكومي إقليمي آخر أن المراسم أقيمت داخل كهف جاسنة في بلدة دوكان على بعد 60 كيلومترا شمال غربي السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وقالت مصادر مطلعة على الخطة إنه من المقرر أن يسلم نحو 40 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني وقائد واحد أسلحتهم. ولم يتضح بعد موعد تنفيذ عمليات تسليم أخرى.

ويتمركز حزب العمال الكردستاني في شمال العراق بعد أن جرى دفعه إلى التراجع بعيدا عن الحدود التركية في السنوات القليلة الماضية. ونفذ الجيش التركي عمليات وضربات من حين لآخر على قواعد الجماعة في المنطقة وأنشأ عدة مواقع عسكرية هناك.

ولم تنشر أي لقطات للمراسم حتى الآن، لكن القنوات التركية عرضت الحشود المتجمعة قرب السليمانية ومشاهد للمنطقة الجبلية ضمن تغطيتها لما وصفتها باللحظة التاريخية.

ومن المقرر أن يتم تدمير الأسلحة في وقت لاحق في مراسم أخرى تحضرها شخصيات من المخابرات التركية والعراقية ومسؤولون في حكومة إقليم كردستان العراق وأعضاء بارزون في حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد الذي لعب أيضا دورا رئيسيا في تسهيل قرار نزع سلاح حزب العمال الكردستاني.