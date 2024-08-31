مقاطعة اسكتلندا محطة مفصلية في الانتخابات الرئاسية في كارولاينا الشمالية

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بناء على نتائجها الانتخابية الأخيرة، ستشهد مقاطعة اسكتلندا الواقعة في ولاية كارولاينا الشمالية تنافسا حادا في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، على خلفية فوز دونالد ترامب فيها في العام 2020 بعدما كانت وقفا على الديموقراطيين من العام 1998 إلى العام 2016.

في ما يأتي خمسة أمور يجب معرفتها عن هذه المقاطعة:

– “المقاتلون الاسكتلنديون” –

عند المرور في الشارع الرئيسي لمدينة لورينبرغ الهادئة عاصمة مقاطعة اسكتلندا، يمكن ملاحظة المباني التي نادرا ما يتجاوز ارتفاعها طابقين، سواء ضمت محالا تجارية أو منازل، بينما تظهر أسماء شوارع تشير الى أصول اسكتلندية مثل “دائرة إينفيرنيس” و”طريق بحيرة لوموند”…

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن اسم المقاطعة أي “اسكتلندا” يعود إلى تاريخ هذه المنطقة، التي شهدت وصول العديد من المهاجرين والمستعمرين الآتين من المرتفعات الأسكتلندية في بداية القرن الثامن عشر.

حتى أنّ الفرق المدرسية الثانوية المحلية تحمل اسم “المقاتلين الاسكتلنديين” (Fighting Scots).

– أقليات –

يسكن في مقاطعة اسكتلندا حوالى 34 ألف نسمة.

وقبل وصول المهاجرين الاسكتلنديين، كانت المنطقة مأهولة بالسكان الأصليين الذين كانوا يعرفون بـ”تشيراو”.

اليوم، بات أكثر من واحد من كل عشرة من السكان من اولئك الأصليين. وبينما يعتبر حوالى 20 في المئة من سكان ولاية كارولاينا الشمالية من السود، فإنّ المقاطعة تضمّ عددا أعلى بكثير من الأميركيين من أصل إفريقي تبلغ نسبتهم 39,5 في المئة، بينما يشكّل البيض 40,5 في المئة من السكان.

في العام 2020، اختار 92 في المئة من الناخبين السود في جميع أنحاء البلاد جو بايدن، مقابل 8 في المئة لترامب.

وهذه المرة، تعتبر مشاركة الناخبين السود عنصرا حاسما في تشرين الثاني/نوفمبر، في ظل ترشّح كامالا هاريس، أول امرأة وسوداء للانتخابات الرئاسية.

– معسكر ماكال-

رغم أن اقتصاد مقاطعة اسكتلندا ريفي إلى حد كبير، إلا أنه يعتمد على التصنيع الذي يوفر حوالى ألفي فرصة عمل، وفقا للبيانات الرسمية.

ويصل متوسط الراتب السنوي في القطاع الخاص إلى أعلى قليلا من 45 ألف دولار، أي أكثر بحوالى 20 ألف دولار مما هو في ولاية كارولاينا الشمالية عموما.

وتعدّ هذه المقاطعة موطنا لجزء من “معسكر ماكال” الذي تتقاسمه مع مقاطعة ريتشموند المجاورة.

والمعسكر منشأة عسكرية كانت ساحة تدريب رئيسية للمظليين الأميركيين خلال الحرب العالمية الثانية، ولا تزال تستضيف اليوم المرحلة الأولى من تدريب قوات النخبة في الجيش الأميركي المعروفة باسم “القبعات الخضراء” (Green Berets).

– ساندهيلز –

تقع المقاطعة على بعد ساعتين بالسيارة من جبال بلو ريدج وعلى مسافة مماثلة من المحيط الأطلسي، الأمر الذي يجعل موقعها المتميّز مصدر فخر بالنسبة لساكنيها، خصوصا أنها تقع على بعد 140 كيلومترا من مدينة شارلوت الرئيسية أو رالي عاصمة الولاية.

كذلك، تقع المقاطعة في منطقة ساندهيلز التابعة للولاية، وهي شريط عرضه ثلاثون كلم يمتد من شمال شرق غرب كارولاينا الشمالية حتى جنوبها الغربي وصولا إلى جورجيا. وتعتبر تربة هذه المنطقة مناسبة لنمو أشجار الصنوبر وخصوصا الصنوبر الطويل.

– هل ستتغير النتيجة؟ –

من العام 1998 إلى العام 2016، صوّتت مقاطعة اسكتلندا لصالح الديموقراطيين، من مايكل دوكاكيس الى بيل كلينتون (مرّتين) وآل غور وجون كيري وباراك أوباما (مرّتين) وصولا إلى هيلاري كلينتون.

ولكن في العام 2020، خرق ترامب هذه القاعدة، متقدما على جو بايدن بفارق 287 صوتا.

وهذه السنة، يسعى الديموقراطيون الى قلب المعادلة لصالحهم مجدّدا. ولتحقيق ذلك، يعملون على تسجيل أكبر عدد من الناخبين مع تشجيع مشاركة الناخبين الشباب في المقام الأول.

رلي/ناش/ب ق