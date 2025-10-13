The Swiss voice in the world since 1935
مقتطفات من خطاب ترامب أمام الكنيست: جهود السلام في غزة “انتصار مذهل لإسرائيل والعالم”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القول في خطاب أمام الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين إن ما تبذله الدول من جهود لإحلال السلام بموجب اتفاق غزة يمثل “انتصارا مذهلا لإسرائيل والعالم”.

وأظهرت مقتطفات من الخطاب أن ترامب سيقول إن إسرائيل “حققت كل ما يمكن تحقيقه بقوة السلاح”.

وسيذكر أن الوقت قد حان لترجمة ما وصفه “بالانتصارات على الإرهابيين” إلى سلام ورخاء في الشرق الأوسط.

(تغطية صحفية جنى شقير وأحمد الإمام وتالا رمضان – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

