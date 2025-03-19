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مقتل أجنبي في غارة على مقر للأمم المتحدة بغزة والجيش الإسرائيلي ينفي الهجوم

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أجنبيا قُتل وأُصيب أربعة آخرون في غارة جوية إسرائيلية على موقع به مقر للأمم المتحدة في وسط مدينة غزة يوم الأربعاء.

ونفى الجيش الإسرائيلي، الذي استأنف قصفه في غزة وأصدر أوامر جديدة للسكان بإخلاء مناطق للقتال، في بيان أنه ضرب مجمعا للأمم المتحدة في دير البلح.

وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان “وصول خمس إصابات من الطواقم الأجنبية العاملة في المؤسسات الأممية نتيجة قصف مقرهم من قبل الاحتلال في المحافظة الوسطى قبل قليل، ووفاة أحدهم فور وصوله لمستشفى شهداء الأقصى”.

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