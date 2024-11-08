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مقتل أربعة “إرهابيين” وجندي خلال عملية بجنوب شرق إيران (إعلام)

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أعلنت القوات المسلحة الإيرانية مقتل أربعة “إرهابيين” وجندي إيراني في جنوب شرق البلاد خلال عملية ضد الجماعات المسلحة الناشطة في هذه المنطقة، حسبما أفاد ضابط في المنطقة الجمعة وكالة إرنا الحكومية.

وقال الجنرال في الحرس الثوري أحمد شافعي للوكالة إنه في إطار “العملية المستمرة ضد الإرهابيين… في منطقة راسك، قُتل أربعة إرهابيين”.

جرت العملية في إقليم سيستان-بلوشستان، وهو من أفقر المناطق في إيران ويشترك في حدود طويلة مع باكستان وأفغانستان.

وأضاف شافعي أن أحد الجنود المشاركين في العملية قُتل.

تعد المنطقة موطنا لعدد كبير من السكان من أقلية البلوش السنية.

في 26 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل عشرة شرطيين في هذه المنطقة خلال هجوم تبنته جماعة “جيش العدل” الجهادية السنية التي تتمركز في باكستان وتنشط في المنطقة الإيرانية. 

منذ ذلك الحين، تنفذ القوات الإيرانية عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة قُتل خلالها المسؤول عن هجوم 26 تشرين الأول/أكتوبر، بحسب وسائل إعلام محلية. 

وأعلنت القوات الإيرانية الثلاثاء أنها قتلت ثمانية جهاديين من جماعة جيش العدل خلال عملية في المنطقة.

وكانت الجماعة التي شكِّلت عام 2012، وراء العديد من الهجمات في الأشهر الأخيرة. وتعتبرها إيران “منظمة إرهابية” وكذلك الولايات المتحدة.

وأكد شافعي الجمعة أن “العملية في سيستان وبلوشستان ستستمر حتى القضاء على الإرهابيين والمجرمين”. 

اب/ص ك/الح

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