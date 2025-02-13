مقتل أربعة أشخاص بانفجار في مركز تجاري بتايوان

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أسفر انفجار يشتبه في أنه ناجم عن الغاز وقع في مركز تجاري في تايوان الخميس عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 26 بجروح الخميس، فيما أدى عصفه إلى تطاير قطع كبيرة من الحطام في الشارع.

ويبحث عناصر الإنقاذ عن ناجين من الانفجار الذي وقع في ردهة الطعام في الطابق الثاني عشر من متجر شين كونغ ميتسوكوشي في مدينة تايتشونغ، بحسب جهاز الإطفاء الوطني.

وكان الطابق مغلقا من أجل أعمال بناء وقت وقوع الحادث، بحسب جهاز الإطفاء.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وقوع الانفجار نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت وكالة فرانس برس من صحته، تطاير الكسوة والحطام من المبنى وتصاعد الغبار من الداخل.

وقال لياو يو-فو (26 عاما) لوكالة فرانس برس إنه استيقظ على صوت الانفجار واعتقد أنها “طائرة تصطدم بمنزل”.

وأضاف لياو الذي يمكنه رؤية المركز التجاري من منزله “كان هناك اهتزاز وحتى سريري كان يهتز. استمر الصوت لفترة طويلة وكنت خائفا”.

وأفادت امرأة كانت في الطابق السادس من المركز التجاري وقت الانفجار بأنه كان هناك “اهتزاز قوي جدا” ثم بدأ الحطام يتساقط.

وقالت لتلفزيون “تي في بي إس” المحلي “في البداية، اعتقدنا أنه زلزال. وعندما نزلت الدرج، كان هناك زجاج مكسور في كل طابق عند مدخل المصعد. تضررت كل الطوابق”.

وذكر جهاز الإطفاء الوطني بأن الانفجار أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 26 بجروح.

تم إنعاش شخص قيل في وقت سابق إنه “لا تبدو عليه علامات حياة” وأضيف إلى حصيلة الجرحى.

وكانت عائلة من سبعة أشخاص من ماكاو من بين الضحايا بعدما أصابهم الحطام المتساقط أثناء مغادرتهم المتجر، بحسب ما أفاد مسؤول في مستشفى الصحافيين.

وقال المسؤول إن الجد والجدّة قتلا وأصيب خمسة بجروح بينهم طفل في الثانية من العمر تعرض لإصابات شديدة في الرأس.

– “الانفجار كبير” –

وأظهرت صور نشرها جهاز الإطفاء الوطني أضرارا كبيرة داخل المتجر إذ تضررت الطوابق بين الثاني عشر والتاسع.

أُجلي أكثر من مئتي شخص من المتجر وأُنقذ ستة أشخاص من المصاعد.

من جهتها، قالت رئيسة بلدية تايتشونغ لو شيو-ين للصحافيين إنها كانت تعمل في مبنى حكومة المدينة المجاور عندما شعرت بـ”هزة” حوالى الساعة 11,30 صباحا.

وأضافت “الانفجار كبير وعمليات الإنقاذ مستمرة”.

وأشار جهاز الإطفاء إلى أنه أرسل 56 آلية و136 شخصا وكلبا وطائرة مسيّرة للقيام بجهود البحث والإنقاذ.

وقال رئيس مكتب الإطفاء في تايتشونغ سون فو-يو للصحافيين إن الانفجار ناجم على ما يبدو عن غاز، لكن ليس واضحا ما إذا كان مرتبطا بأعمال البناء الجارية في الموقع.

وأفاد ريتشارد وو، رئيس شين كونغ ميتسوكوشي، بأن الشركة تشعر “بصدمة وحزن كبيرين” جراء الحادث.

وقال للصحافيين في الموقع “سنبذل كل ما في وسعنا لتحمل كامل المسؤولية عن الأجزاء التي نتحمل نحن مسؤوليتها”.

وطلب جهاز الإطفاء من الناس الابتعاد عن موقع الكارثة.

وأشارت لو إلى أن الانفجار أثر على منطقة واسعة وكان من بين الضحايا واحد من المارة على الأقل مضيفة “هناك العديد من المباني التي تضم مكاتب وشققا في هذه المنطقة ونطلب من الجميع التعاون مع القيود من أجل سلامتكم”.

وتسببت قوة الانفجار في تناثر قطع معدنية كبيرة والكسوة والحطام على الممر خارج المركز التجاري والشوارع القريبة.

او/الح-لين/الح