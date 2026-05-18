مقتل أربعة أشخاص خلال احتجاجات في كينيا على ارتفاع أسعار الوقود

قتل أربعة كينيين وأصيب نحو 30 آخرين الاثنين خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود، نتج منها شلل شبه كامل في نظام النقل العام.

وكانت الحكومة الكينية أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادات في أسعار الطاقة، شملت رفع سعر الديزل بنسبة 23,5%، ما دفع عمال قطاع النقل للدعوة إلى الإضراب.

وتُعد كينيا التي تعتمد على استيراد الوقود من دول الخليج من بين أكبر المتضرّرين من إغلاق مضيق هرمز، الذي يمرّ عبره في أيام السلم خُمس إنتاج النفط العالمي.

وأغلق محتجون في ضواحي العاصمة نيروبي صباح الاثنين الطرق كما أشعلوا الإطارات، في محاولة لمنع السيارات والدراجات النارية من المرور، وفق صحافي في وكالة فرانس برس.

وتعليقا على الاحتجاجات، قال وزير الداخلية كيبشومبا موركومين للصحافيين “من المؤسف أنّنا فقدنا أربعة كينيين في أعمال العنف اليوم، والتي أسفرت أيضا عن إصابة أكثر من 30 شخصا”، متهّما “عناصر إجرامية” بمحاولة استهداف ممتلكات عامة وخاصة.

وأعلن أن الشرطة أوقفت 348 شخصا، وأن الطرق أعيد فتحها.

من جهته، رأى وزير الخزانة والتخطيط الاقتصادي جون مبادي أن “الإضراب غير مبرّر، على رغم ارتفاع أسعار المنتجات البترولية”.

وأضاف في تصريح لقناة إن تي في “هذه حرب لم نتسبّب بها”.

ومنذ بداية النزاع في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار البنزين في كينيا بنسبة 20%، فيما ارتفع سعر الديزل بنسبة تصل إلى 45,8%.

من جانبها، أوضحت هيئة تنظيم الطاقة أن الحكومة أنفقت 38,5 مليون دولار لدعم أسعار الديزل والكيروسين في أحدث مراجعة للأسعار.

