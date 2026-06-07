مقتل أربعة أشخاص على الأقل في غارات جوية روسية على أوكرانيا

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قُتل أربعة أشخاص على الأقل جراء هجمات روسية استهدفت جنوب شرق أوكرانيا ووسطها، وطالت موقعا لتخزين النفايات النووية قرب تشيرنوبيل، تزامنا مع اجتماع مقرر في لندن بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، بحسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية الأحد.

وأدت ضربات روسية على قرية في منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا إلى مقتل شخصين على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح الأحد، بحسب ما أفاد حاكم المنطقة إيفان فيدوروف والشرطة المحلية.

وأضاف “وقعت الغارات قرب محطة للمواصلات عامة”.

وأفاد عناصر الإنقاذ الأوكرانيون على تطبيق تلغرام في وقت سابق بمقتل رجل يبلغ 56 عاما هو سائق حافلة صغيرة كانت متوقفة في المحطة، مرفقين صورة للحافلة المتضررة بشدة.

كما قُتل رجل يبلغ 59 عاما في منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط أوكرانيا) التي استُهدفت بهجمات بطائرات مسيرة وغارات جوية، بحسب الإدارة العسكرية المحلية التي أفادت بإصابة شخص واحد.

وأدت ضربة الى “تدمير جزئي” لمبنى في موقع التخزين المركزي للوقود النووي المستهلك في منطقة تشيرنوبيل المحظورة، وفق ما أفادت شركة “إنيرغواتوم” الحكومية المشغلة للمحطة النووية الأوكرانية، موضحة أن المبنى كان خاليا وقت وقوع الحادث، وأن مستويات الإشعاع ظلت ضمن المعدل الطبيعي.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في بيان نشرته الوكالة على منصة إكس إن “الحادث مثير للقلق جدا لأنه وقع في موقع يحتوي على كميات كبيرة من المواد النووية”.

وعلّق وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا عبر إكس قائلا “ليست هذه المرة الأولى التي تُعرّض فيها القوات الروسية المنشآت النووية الأوكرانية للخطر”، متّهما موسكو بـ”تهديد السلامة النووية”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، كما جرت العادة، أنها نفذت ضربات على مواقع مرتبطة بالجيش الأوكراني.

وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، استهدفت روسيا البلاد بـ236 طائرة مسيّرة بين ليلة السبت وصباح الأحد، جرى اعتراض 215 منها.

وتأتي هذه الهجمات الأخيرة في وقت من المقرر أن يجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد في لندن مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون وميرتس وستارمر سيعقدون محادثات في ما بينهم قبل الاجتماع مع زيلينسكي، هدفها “تقييم الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا”.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أيام من اقتراح زيلينسكي عقد اجتماع ثنائي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن الأخير اعتبر أن ذلك لن يكون مجديا قبل لتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وكثّفت أوكرانيا أخيرا غاراتها بطائرات مسيّرة على الأراضي المحتلة وروسيا ردا على القصف الروسي اليومي لأراضيها.

وأعلن الجيش الأوكراني الأحد أنه نفذ ضربات على الأراضي الأوكرانية التي تحتلها موسكو ومنطقة بريانسك الحدودية الروسية، لا سيما على مستودعات وقود ومحطة نفطية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الأحد أنها اعترضت 95 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل.

بور-تمت/جك-س ح/ود