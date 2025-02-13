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مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بانفجار في مركز تجاري بتايوان

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أسفر انفجار يشتبه في أنه ناجم عن الغاز وقع في مركز تجاري في تايوان الخميس عن مقتل أربعة أشخاص، وقد ترتفع حصيلة القتلى مع وجود شخص “لا تبدو عليه علامات حياة”، فيما أظهرت مقاطع فيديو قطعا كبيرة من الحطام تتساقط في الشارع.

كما أصيب 24 شخصا فيما تجري عمليات بحث عن ناجين من الانفجار الذي وقع في جناح المطاعم في الطابق الثاني عشر من متجر شين كونغ ميتسوكوشي في مدينة تايتشونغ (وسط غرب)، وفق ما أفاد جهاز الإسعاف.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وقوع الانفجار نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت وكالة فرانس برس من صحته، تطاير الكسوة والحطام من المبنى وتصاعد الغبار من الداخل.

وروى لياو يو-فو (26 عاما) لوكالة فرانس برس إنه استيقظ على صوت الانفجار واعتقد أنها “طائرة تصطدم بمنزل”.

وأضاف لياو الذي يمكنه رؤية المركز التجاري من منزله “كان هناك اهتزاز وحتى سريري كان يهتز. استمر الصوت لفترة طويلة وكنت خائفا”.

وأخبرت امرأة كانت في الطابق السادس من المركز التجاري وقت الانفجار أنه كان هناك “اهتزاز قوي جدا” ثم بدأ الحطام يتساقط.

وقالت لتلفزيون “تي في بي إس” المحلي “في البداية، اعتقدنا أنه زلزال. وعندما نزلت الدرج، كان هناك زجاج مكسور في كل طابق عند مدخل المصعد. تضررت كل الطوابق”.

من جهته، قال رئيس بلدية تايتشونغ لو شيو-ين لصحافيين إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح فيما أصيب ستة آخرون بأزمة قلبية.

وأوضح لو “كنت في مبنى حكومة المدينة قرابة الساعة 11,30 صباحا، ولأنه يقع بجوار متجر شين كونغ ميتسوكوشي، شعرت بالاهتزاز” مضيفا “الانفجار كبير وعمليات الإنقاذ مستمرة”.

وأشار جهاز الإطفاء إلى أنه أرسل 56 آلية و136 شخصا وكلبا وطائرة مسيّرة للقيام بجهود البحث والإنقاذ.

وقال رئيس مكتب الإطفاء في تايتشونغ سون فو-يو لصحافيين إن الانفجار ناجم على ما يبدو عن غاز، لكن ليس واضحا ما إذا كان مرتبطا بأعمال البناء الجارية هناك.

وطلبت إدارة الإطفاء من الناس الابتعاد عن موقع الكارثة.

وأشار لو إلى أن الانفجار أثر على منطقة واسعة وكان من بين الضحايا واحد من المارة على الأقل مضيفا “هناك العديد من المباني التي تضم مكاتب وشققا في هذه المنطقة ونطلب من الجميع التعاون مع القيود من أجل سلامتكم”.

وتسببت قوة الانفجار في تناثر قطع معدنية كبيرة والكسوة والحطام على الممر خارج المركز التجاري والشوارع القريبة.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي شخصين على الأقل ملقيين على الأرض فيما ظهر آخر يتلقى العلاج من مسعفين.

وأظهر مقطع آخر أضرارا جسيمة قرب مجموعة من المصاعد داخل المركز التجاري.

او/الح/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية