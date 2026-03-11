مقتل أربعة أشخاص في هجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا

لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم الثلاثاء في هجوم روسي بطائرات مسيّرة على مدينة خاركيف الأوكرانية، فيما هاجمت كييف أراض تحتلها موسكو، بحسب ما أعلنت سلطات البلدين.

وفي خاركيف بشرق البلاد “قتل شخصان في الهجوم الروسي على حي تشيفتشينكيفسكي”، وفق ما ذكر رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية أوليه سينيغوبوف على تلغرام.

وأشار سينيغوبوف إلى أن مبنى تابعا لإحدى الشركات اشتعلت فيه النيران، مضيفا أن ثلاث نساء وأربعة رجال أُصيبوا بجروح في هذه المدينة الجامعية والصناعية القريبة من الحدود مع روسيا.

وأوضح أنه “وفقا للمعلومات الأولية، يعاني جميعهم من إصابات ناجمة عن الانفجار، بدرجات متفاوتة من الخطورة”.

أما في الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا في منطقة زابوريجيا في جنوب البلاد، فقد أصابت طائرة مسيّرة أوكرانية سيارة قرب مدينة فاسيليفكا، ما أسفر عن مقتل رجلين، بحسب ما أفاد المسؤول المحلي المعين من موسكو يفغيني باليتسكي على تلغرام.

ونشر باليتسكي صورة تظهر مركبة مدمرة.

والثلاثاء، قُتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب نحو أربعين آخرين في ضربة أوكرانية على منطقة بريانسك الروسية الحدودية، وفقا للسلطات المحلية.

وأكدت أوكرانيا أنها استهدفت مصنعا عسكريا باستخدام صواريخ بريطانية من طراز “ستورم شادو”.

