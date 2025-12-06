مقتل أربعة مدنيين على الأقل في اشتباك حدودي جديد بين أفغانستان وباكستان

afp_tickers

4دقائق

أسفر تبادل لإطلاق النار على الحدود الأفغانية الباكستانية ليل الجمعة عن مقتل أربعة مدنيين في أفغانستان، في حلقة جديدة من الاشتباكات المتقطعة بين البلدين منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وقال حاكم منطقة سبين بولداك في جنوب افغانستان عبد الكريم جهاد لوكالة فرانس برس إن أربعة مدنيين قُتلوا وأصيب مثلُهم بجروح.

وتقاذفت سلطات طالبان في أفغانستان والحكومة الباكستانية الجمعة الاتهامات بالمسؤولية عن هذا التصعيد.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على منصة إكس “للأسف، هذا المساء (الجمعة)، بدأ الجانب الباكستاني بمهاجمة أفغانستان في قندهار، في منطقة سبين بولداك، ما اضطر قوات الإمارة الإسلامية للرد”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من الجهة المقابلة، قال مشرف زيدي المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني في منشور على إكس إن “نظام طالبان الأفغاني لجأ إلى إطلاق نار (لم يسبقه) أي استفزاز على طول الحدود”، مضيفا “ردت قواتنا المسلحة على الفور بشكل مناسب وقوي”.

وبحسب سكان في المنطقة تواصلت معهم وكالة فرانس برس في الجانب الأفغاني، بدأت الاشتباكات نحو الساعة 22,30 (18,00 ن غ) واستمرت قرابة ساعتين.

كذلك اتّهم رئيس دائرة الإعلام في ولاية قندهار علي محمد حقمال الجانب الباكستاني ببدء الأعمال العدائية.

وقال في تصريح لوكالة فرانس برس إن باكستان استخدمت “المدفعية الخفيفة والثقيلة”، مشيرا إلى إصابة منازل مدنيين بقذائف هاون.

– انتهاء الاشتباكات –

وأضاف خلال الليل “توقفت الاشتباكات، وقبل الطرفان بوضع حد لها”.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في تشامان في الجانب الباكستاني من الحدود، بسماع دويّ قصف مدفعي وانفجارات.

وتدهورت العلاقات في البلدين بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وسجّلت مواجهات عسكرية عدة، وقد سُجّلت في منتصف تشرين الأول/أكتوبر مواجهة مسلّحة غير مسبوقة أسفرت عن نحو 70 قتيلا.

وأدى إغلاق الحدود منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر إلى توقف التبادل التجاري الكبير عادة بين البلدين.

وقد توصل البلدان إلى هدنة في 19 تشرين الأول/أكتوبر بوساطة قطرية وتركية، لكنّها لم توقف إطلاق النار قرب الحدود المغلقة منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر.

وفشلت مفاوضات عُقدت في تركيا في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر في تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر، اتهمت كابول باكستان بقصف مناطق حدودية، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، بينهم تسعة أطفال، وهو ما نفته إسلام أباد.

وفي 28 من الشهر نفسه، اعتبرت باكستان أن “وقف إطلاق النار لم يعد قائما”، بسبب ما وصفته بـ”هجمات كبيرة” شنتها “جماعات إرهابية” اتهمت أفغانستان بالوقوف وراءها، من بينها حركة طالبان الباكستانية.

وتأتي هذه التوترات كذلك في وقت تسعى الهند، العدو التاريخي لباكستان، إلى تعزيز علاقاتها مع كابول.

ستر-أش-إو/ب ح/ح س