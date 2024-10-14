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مقتل أسرة بالكامل من 13 شخصا في حادث مروري مروع باليمن

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عدن (رويترز) – قالت مصادر محلية وسكان إن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم يوم الاثنين في انقلاب شاحنة رباعية الدفع ذات مقصورتين للركاب (دابل كابين) على طريق جبلي مرتفع في الطريق العام الممتد من محافظة الحديدة إلى العاصمة صنعاء بغرب اليمن.

وذكرت المصادر لرويترز أن مركبة مكتظة بالركاب، معظمهم من النساء والأطفال، انحرفت عن مسارها في منطقة “القدم” بمديرية مناخة الجبلية، غربي صنعاء.

وأوضحت المصادر أن الحادث جاء نتيجة عطل في مكابح المركبة مما أفقد السائق السيطرة عليها وتسبب في سقوطها من مكان شاهق ومرتفع‭ ‬إلى واد صخري.

وأشارت إلى أن الحادث أدى لمقتل 13 شخصا من أسرة واحدة وتفحم جثثهم بعد اشتعال النيران في السيارة.

ويرى مراقبون أن هذا الحادث المروع يسلط الضوء مجددا على سلسلة حوادث مرورية قاتلة يشهدها اليمن إذ يلقى المئات حتفهم شهريا بسبب قطع المسافرين طرقا جبلية شاهقة وعرة وشديدة الخطورة، فضلا عن‭ ‬سوء حالة الطرق الحالية المتهالكة وافتقارها لأعمال الصيانة والقيادة بسرعة زائدة.

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