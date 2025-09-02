مقتل أكثر من ألف في انهيار أرضي دمر قرية كاملة في السودان

(رويترز) – قالت حركة/ جيش تحرير السودان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في انهيار أرضي دمر قرية بأكملها في منطقة جبل مرة في إقليم دارفور بالسودان، مشيرة إلى أنه لم ينج سوى شخص واحد.

وأضافت الحركة، التي يقودها عبد الواحد نور وتسيطر على المنطقة، في بيان أن الانهيار الأرضي وقع يوم الأحد في منطقة ترسين إثر هطول أمطار غزيرة على مدى أسبوع.

وناشدت الحركة، التي تسيطر على جزء من جبل مرة وتحكمه منذ فترة طويلة، الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية المساعدة في انتشال جثث الضحايا.

وقالت الحركة “منطقة ترسين المنهارة (التي) تعد من أشهر مناطق جبل مرة لإنتاج الموالح تسوت بالأرض تماما. عليه نناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والضمير الإنساني الحي مساعدتنا لانتشال جثامين الموتي من تحت التراب ويقدر عددهم بأكثر من ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال”.

وظلت حركة جيش تحرير السودان على الحياد في المعركة بين الخصمين الرئيسيين في الحرب الأهلية في السودان، وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. ويتقاتل الخصمان من أجل السيطرة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور القريبة. وتحاصر قوات الدعم السريع المدينة التي تعاني من مجاعة.

ولجأ سكان من الفاشر والمناطق المجاورة إلى منطقة جبل مرة حيث لا يتوفر ما يكفي من الغذاء والدواء والمأوى. وتعاني مدينة طويلة، التي وصل إليها معظم هؤلاء السكان، من تفشي الكوليرا.

وقد تركت الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين أكثر من نصف السكان يواجهون أزمة جوع، ودفعت بالملايين إلى النزوح عن منازلهم مما جعلهم أكثر عرضة للسيول السنوية المدمرة في السودان.

وأعربت الحكومة السودانية التي يسيطر عليها الجيش عن تعازيها واستعدادها لتقديم المساعدة. ولم يصدر تعليق حتى الآن من الحكومة الجديدة الموازية التابعة لقوات الدعم السريع وتسيطر على المناطق المحيطة بجبل مرة.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)