The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مقتل أكثر من ألف في انهيار أرضي دمر قرية كاملة في السودان

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

(رويترز) – قالت حركة/ جيش تحرير السودان في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في انهيار أرضي دمر قرية بأكملها في منطقة جبل مرة في إقليم دارفور بالسودان، مشيرة إلى أنه لم ينج سوى شخص واحد.

وأضافت الحركة، التي يقودها عبد الواحد نور وتسيطر على المنطقة، في بيان أن الانهيار الأرضي وقع يوم الأحد في منطقة ترسين إثر هطول أمطار غزيرة على مدى أسبوع.

وناشدت الحركة، التي تسيطر على جزء من جبل مرة وتحكمه منذ فترة طويلة، الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية المساعدة في انتشال جثث الضحايا.

وقالت الحركة “منطقة ترسين المنهارة (التي) تعد من أشهر مناطق جبل مرة لإنتاج الموالح تسوت بالأرض تماما. عليه نناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية والضمير الإنساني الحي مساعدتنا لانتشال جثامين الموتي من تحت التراب ويقدر عددهم بأكثر من ألف شخص من الرجال والنساء والأطفال”.

وظلت حركة جيش تحرير السودان على الحياد في المعركة بين الخصمين الرئيسيين في الحرب الأهلية في السودان، وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. ويتقاتل الخصمان من أجل السيطرة على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور القريبة. وتحاصر قوات الدعم السريع المدينة التي تعاني من مجاعة.

ولجأ سكان من الفاشر والمناطق المجاورة إلى منطقة جبل مرة حيث لا يتوفر ما يكفي من الغذاء والدواء والمأوى. وتعاني مدينة طويلة، التي وصل إليها معظم هؤلاء السكان، من تفشي الكوليرا.

وقد تركت الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين أكثر من نصف السكان يواجهون أزمة جوع، ودفعت بالملايين إلى النزوح عن منازلهم مما جعلهم أكثر عرضة للسيول السنوية المدمرة في السودان.

وأعربت الحكومة السودانية التي يسيطر عليها الجيش عن تعازيها واستعدادها لتقديم المساعدة. ولم يصدر تعليق حتى الآن من الحكومة الجديدة الموازية التابعة لقوات الدعم السريع وتسيطر على المناطق المحيطة بجبل مرة.

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية