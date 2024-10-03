مقتل أمريكي في الحملة العسكرية الإسرائيلية في لبنان

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من كانيشكا سينغ وأندريا شلال

واشنطن (رويترز) – قتل أمريكي من منطقة ديربورن بولاية ميشيجان في غارة جوية إسرائيلية في لبنان، حسبما أعلنت ابنته وصديقه وعضوة الكونجرس الأمريكي التي تمثل منطقته.

وقال مكتب النائبة الديمقراطية رشيدة طليب يوم الأربعاء إنه على اتصال بأسرة كامل أحمد جواد، مضيفا أنه مواطن أمريكي من أصل فلسطيني وكان من ناخبي عضوة الكونجرس الأمريكي.

وقالت ابنته نادين جواد في بيان بعد مقتل أبيها في غارة إسرائيلية في لبنان يوم الثلاثاء “(لاقى حتفه) أثناء سعيه لإنقاذ أرواح بريئة”. وأضافت أنه في أيامه الأخيرة، اختار المكوث قرب مستشفى لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض “نشعر بحزن بالغ لوفاة كامل أحمد جواد وقلوبنا مع عائلته وأصدقائه. وفاته أمر مأساوي، مثلها مثل وفاة كثير من المدنيين في لبنان”.

وأسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على لبنان عن مقتل المئات وجرح الآلاف وتشريد أكثر من مليون شخص. وتقول إسرائيل إنها تستهدف مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وذكرت صحيفة ديترويت نيوز بأن جواد كان في لبنان لرعاية والدته المسنة. وقال صديقه حمزة ومجموعات ديربورن المحلية على وسائل التواصل الاجتماعي إنه قُتل في غارة جوية إسرائيلية ووصفوه بأنه “أحد أطيب البشر وأكثرهم سخاء”.

ولم يتسن لرويترز التأكد من ملابسات وفاة جواد.

وواجهت واشنطن انتقادات بسبب دعمها لحليفتها إسرائيل، التي تشن أيضا حربا في غزة قُتل فيها عشرات الآلاف ونزح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة من سكان القطاع.

ويعيش في ديربورن عدد كبير من السكان العرب الأمريكيين.