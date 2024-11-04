مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مقتل اثنين من الحرس الثوري جراء تحطم طائرة خفيفة بجنوب شرق إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي (رويترز) – نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن إدارة العلاقات العامة للقوات البرية بالحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين قولها إن اثنين من أفراد الحرس الثوري لقيا حتفهما جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز جايروبلن بجنوب شرق البلاد.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة سيركان التابعة لإقليم سستان وبلوشستان المتاخم لأفغانستان وباكستان، والذي لطالما كان ساحة لاشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية والمسلحين السنّة وكذلك مهربي المخدرات.

وقالت الوكالة “العميد حميد مازندراني قائد لواء نينوا في إقليم جلستان وطياره استشهدا في هذا الحادث”.

إلا أن الوكالة لم توضح السبب وراء قيام قائد اللواء، الذي يتمركز في إقليم بالشمال، لجنوب شرق البلاد في ذلك الوقت.

وقتل عشرة من حرس الحدود الإيراني في الإقليم الشهر الماضي في اشتباكات مع من يشتبه في أنهم مسلحون من المسلمين السنة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
105 إعجاب
81 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
322 إعجاب
204 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية