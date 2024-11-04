مقتل اثنين من الحرس الثوري جراء تحطم طائرة خفيفة بجنوب شرق إيران

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دبي (رويترز) – نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن إدارة العلاقات العامة للقوات البرية بالحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين قولها إن اثنين من أفراد الحرس الثوري لقيا حتفهما جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز جايروبلن بجنوب شرق البلاد.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة سيركان التابعة لإقليم سستان وبلوشستان المتاخم لأفغانستان وباكستان، والذي لطالما كان ساحة لاشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية والمسلحين السنّة وكذلك مهربي المخدرات.

وقالت الوكالة “العميد حميد مازندراني قائد لواء نينوا في إقليم جلستان وطياره استشهدا في هذا الحادث”.

إلا أن الوكالة لم توضح السبب وراء قيام قائد اللواء، الذي يتمركز في إقليم بالشمال، لجنوب شرق البلاد في ذلك الوقت.

وقتل عشرة من حرس الحدود الإيراني في الإقليم الشهر الماضي في اشتباكات مع من يشتبه في أنهم مسلحون من المسلمين السنة.