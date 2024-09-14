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مقتل اثنين وإصابة 29 في حادث تصادم قطارين بمصر

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القاهرة (رويترز) – قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر يوم السبت إن تصادما وقع بين قطاري ركاب عند مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إلى الشمال الشرقي من القاهرة، فيما أفادت أنباء أولية بمقتل شخصين وإصابة نحو 29 جراء الحادث.

وذكرت الهيئة في بيان أن أحد القطارين كان متجها من الزقازيق إلى الإسماعيلية فيما كان القطار الآخر في طريقه من المنصورة إلى الزقازيق.

وأضاف البيان أن الهيئة “دفعت بمعدات وأوناش الطوارئ (للموقع) مع تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت لوقوع الحادث”.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الحادث أسفر عن حالتي وفاة كما تم نقل 29 مصابا إلى مستشفيي الأحرار وجامعة الزقازيق.

وقالت الوزارة إن “عمليات الإنقاذ مستمرة”.

وتعمل مصر منذ سنوات على تطوير شبكة النقل وتحديث القطارات وتطوير خطوط السكك الحديدية.

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