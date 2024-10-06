مقتل امرأة في هجوم بالرصاص جنوب إسرائيل

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بئر السبع (إسرائيل) (رويترز) – قالت خدمات الطوارئ في إسرائيل إن امرأة قُتلت وأصيب 10 آخرون بعدما فتح مسلح النار في محطة للحافلات بمدينة بئر السبع يوم الأحد، في الوقت الذي لا تزال فيه قوات الأمن في حالة تأهب قبيل الذكرى السنوية الأولى للهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت خدمة الإسعاف أن منفذ الهجوم قُتل. وقال شاهد في مكان الحادث للقناة 12 الإخبارية إنه رأى جنودا يطلقون النار على منفذ الهجوم، الذي ذكرت وسائل إعلام أنه ينتمي للأقلية البدوية في صحراء النقب.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إرهابي، لكنها لم تقدم تفاصيل عن هوية المسلح.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب القصوى في جميع المناطق تحسبا لهجمات قد يشنها مؤيدون للفلسطينيين في الشوارع عشية الذكرى الأولى لهجوم حماس على جنوب إسرائيل، والذي أشعل فتيل أحدث حرب في غزة.