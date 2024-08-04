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مقتل امرأة وإصابة 3 أشخاص آخرين في هجوم طعن فلسطيني في إسرائيل

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حولون (إسرائيل) (رويترز) – قالت السلطات الإسرائيلية إن فلسطينيا قتل امرأة عجوز وأصاب ثلاثة أشخاص آخرين في هجوم طعن بوسط إسرائيل يوم الأحد قبل أن تطلق الشرطة النار عليه.

وقع الهجوم في مدينة حولون بالقرب من تل أبيب.

وقالت الشرطة في بيان “تتواجد قوات كبيرة من الشرطة في مكان الواقعة وتجري عمليات بحث واسعة النطاق باستخدام طائرة هليكوبتر وموارد إضافية”.

وأضاف البيان أنه تم إطلاق النار على منفذ الهجوم و”تحييده”.

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