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مقتل تسعة أشخاص على الأقل في هجوم لبوكو حرام في شمال شرق نيجيريا

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اسفر هجوم شنه جهاديون مساء الخميس على قرية في شمال شرق نيجيريا عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وفق ما ذكر مسؤول محلي لوكالة فرانس برس.

وقال راوا غانا مودو، المسؤول السياسي لمنطقة ديكوا في ولاية بورنو التي تشهد اعمال عنف، إن مقاتلين من جماعة بوكو حرام دخلوا قرية غاجيبو سيرا وأطلقوا النار على السكان واشتبكوا مع جماعة مسلحة مناهضة للجهاديين تقاتل إلى جانب الجيش. 

واضاف مودو أن “مقاتلي بوكو حرام اردوا تسعة أشخاص”، بينهم مدنيان من الجماعة المسلحة، وأصابوا آخرين.

واشار إلى أن قوات جاءت من بلدة ديكوا المجاورة ساعدت في طرد الجهاديين من القرية، مؤكدا مقتل عشرة من المهاجمين.

الجمعة، أعلن الجيش النيجيري أنه قتل 16 جهاديا حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية في دامبوا، بولاية بورنو أيضا. 

وتمكنت القوات النيجيرية مدعومة من سلاح الجو من صد المهاجمين بعد ساعتين.

وولاية بورنو هي معقل جماعة بوكو حرام الجهادية التي أدّى تمرّدها المستمر منذ 15 عاما  إلى سقوط أكثر من 40 ألف قتيل ونزوح مليوني شخص في هذه المنطقة الواقعة في أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكّان.

ابو/ريم/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية