مقتل تسعة أشخاص في غرق قارب قبالة ساحل تونس

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تونس (رويترز) – قال مسؤول قضائي يوم الخميس إن خفر السواحل التونسي انتشل جثث تسعة مهاجرين فيما لا يزال ستة آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قاربهم قبالة السواحل التونسية وذلك في أحدث كارثة لقوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وأنقذ خفر السواحل 27 آخرين كانوا على متن القارب ذاته الذي تعطل وغرق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان جميع المهاجرين على متن القارب من بلدان منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر ناجون إن القارب كان يقل حوالي 42 مهاجرا.

وقال القاضي فريد بن جحا لرويترز إن عمليات البحث جارية عن ستة مفقودين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل الشابة.

وتواجه تونس أزمة هجرة غير مسبوقة إذ حلت مكان ليبيا كنقطة الانطلاق الرئيسية للتونسيين ومواطني بلدان أخرى في أفريقيا يسعون إلى حياة أفضل في أوروبا.