مقتل تسعة متظاهرين في تظاهرة احتجاج على مقتل خامنئي أمام القنصلية الأميركية في كراتشي (الإسعاف)

قتل تسعة أشخاص على الأقلّ خلال تظاهرة أمام القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي الباكستانية الأحد احتجاجا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، وفق حصيلة أحد المستشفيات.

وحاول المئات اقتحام مقرّ القنصلية في كراتشي ودخلوا في مواجهات مع الشرطة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

وقضى تسعة أشخاص بإصابات ناجمة عن طلقات نارية، وفق الحصيلة الصادرة عن المستشفى، فيما كان الناطق باسم مؤسسة إيدهي الإسعافية محمد أمين قد أفاد وكالة فرانس برس في وقت سابق بسقوط عشرين جريحا.

وتسلّقت مجموعة من الشباب البوّابة الرئيسية ووصلوا إلى الباحة الأمامية للمبنى حيث حطّموا بعض النوافذ.

وردّت الشرطة بإطلاق الغاز على المحتجّين لفضّ التظاهرة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وأظهرت تسجيلات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي شبانا يحطّمون نوافذ في المبنى الرئيسي للقنصلية المحاطة بسياج شائك.

وخرج الآلاف إلى الشوارع أيضا في مدينة لاهور الشرقية، فيما نزل حوالى 4 آلاف شخص إلى شوارع العاصمة إسلام آباد في تجمّعات سمع فيها مراسلو وكالة فرانس برس طلقات نارية ورأوا غازا مسيّلا للدموع حتى قبل الموعد العلني المحدّد لبدء التظاهرة.

وفي مدينة سكردو الشمالية، اقتحم المتظاهرون مكتبا للأمم المتحدة وأضرموا النيران فيه، بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

