مقتل ثلاثة أشخاص بضربات اسرائيلية في جنوب لبنان (وزارة الصحة)

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قتل ثلاثة أشخاص في ضربات اسرائيلية الإثنين على جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، بينهم مسعف نعته جمعيته ومقاتل نعاه حزب الله، على وقع استمرار تبادل القصف عبر الحدود واتساع المخاوف من نزاع اقليمي.

وتأتي الضربات في وقت حضّت أطراف دولية عدة الإثنين على تفادي التصعيد في الشرق الاوسط، بعدما توعّدت إيران وحليفها حزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة بعد ظهر الاثنين مقتل شخص واصابة آخر بجروح جراء غارة اسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة عبا في جنوب لبنان.

ولم يتبين اذا كان القتيل مدنيا ام مقاتلا في حزب الله.

وأفادت وزارة الصحة عن أن امرأة كانت موجودة قرب موقع الاستهداف، أجهضت جنينها بعد تعرضها “لصدمة كبيرة وخوف شديد”.

وفي وقت سابق الإثنين، أسفرت ضربة اسرائيلية على محيط مقبرة في بلدة ميس الجبل الحدودية عن “استشهاد شخصين”، وفق وزارة الصحة.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن أحدهما “مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية” التابعة لحركة أمل حليفة حزب الله.

ونعت الجمعية المسعف. وأوضح المسؤول فيها علي عباس لوكالة فرانس برس أن المسعف كان قد توجه برفقة شخص آخر على دراجة نارية في “مهمة استطلاع” لتفقد مكان غارة سابقة في ميس الجبل، و”حصلت الضربة الثانية مباشرةً”.

وفي وقت لاحق، نعى حزب الله في بيان مقاتلاً متحدراً من ميس الجبل، من دون أن يحدد مكان مقتله.

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته إنه استهدف “خلية إرهابية” تشغل طائرة مسيّرة في ميس الجبل و”قضى عليها”.

وميس الجبل من البلدات الحدودية اللبنانية التي خلت من سكانها بشكل شبه كامل بعدما تعرضت لقصف اسرائيلي مكثف على مدى الأشهر الماضية.

ويتبادل الحزب وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وازدادت خلال الأسبوع الماضي المخاوف من تصعيد إقليمي بعدما توعّدت إيران وحليفها حزب الله بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية اسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الإثنين تسلمها شحنة مساعدات طارئة بزنة 32 طنا من المستلزمات الطبية والأدوية المخصصة لمعالجة إصابات الحرب، مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وأفادت الوزارة بأن المساعدات تأتي في سياق “رفع جهوز القطاع الصحي لمواجهة أي تصعيد محتمل في العدوان الإسرائيلي على لبنان”.

ومنذ بدء التصعيد، يعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية وتجمعات جنود في الجانب الإسرائيلي. وترد اسرائيل بشنّ عمليات قصف جوي ومدفعي تطال ما تصفه بـ”بنى تحتية” للحزب وتحركات مقاتليه.

وأعلن حزب الله في بيانات متلاحقة الاثنين شنّ هجمات على مواقع عسكرية اسرائيلية، استهلها فجراً بقصف ثكنة إيليت “بسرب من المسيرات الانقضاضية”، وذلك رداً على “اعتداءات واغتيالات” نفّذتها إسرائيل “في بلدات البازورية ودير سريان وحولا” في جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته اعتراض “أهداف جوية مشبوهة” و”مقذوفات” عبرت من لبنان الى مناطق عدة في شمال اسرائيل.

وادت إحدى الهجمات الى إصابة جنديين اسرائيليين بجروح، وفق الجيش.

في غضون ذلك، خرق الطيران الحربي الاسرائيلي ظهر الاثنين جدار الصوت فوق العاصمة، كما أفادت الوكالة الوطنية.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، قتل 550 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 355 مقاتلاً من الحزب و116 مدنيا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استناداً الى السلطات اللبنانية وبيانات حزب الله.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 22 عسكرياً، و25 مدنياً.

لو-لار/ب ق