مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار على مسجد بولاية كاليفورنيا وانتحار شابين يشتبه بتنفيذهما الاعتداء

afp_tickers

4دقائق

قتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار جماعي على مسجد داخل مركز إسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الاثنين، وفق ما أفادت الشرطة الأميركية التي أعلنت أنها عثرت لاحقا على جثتي شابين اثنين داخل سيارة يشتبه بأنهما نفذا الهجوم وقضيا انتحارا.

وقالت الشرطة إن فرق الطوارىء عثرت على الضحايا داخل المركز الإسلامي الشاسع في سان دييغو، قبل أن تعثر لاحقا على جثتي منفذي الهجوم البالغين 19 و17 عاما.

وأظهرت لقطات جوية من مروحية قوات إنفاذ القانون متجمعة أمام مبنى داخل المركز الاسلامي، وبجوارها جثة غارقة في دمائها.

وانتشرت سيارات الشرطة حول المركز الإسلامي الذي يُوصف على موقعه الإلكتروني بأنه أكبر مسجد في مقاطعة سان دييغو، الواقعة جنوب كاليفورنيا.

وبعد فترة وجيزة من تطويق المكان ومناشدة السلطات سكان المنطقة التزام منازلهم، أعلنت شرطة سان دييغو تحييد التهديد في المركز.

وقال قائد شرطة سان دييغو، سكوت وال، للصحفيين “تلقينا بلاغا عن وجود مسلح نشط في المركز الإسلامي. وفي غضون أربع دقائق، وصل الضباط إلى الموقع وعثروا بشكل فوري على ثلاث جثث أمام المركز”.

أضاف “بدأنا على الفور بالانتشار استجابةً لمطلق نار نشط في مسجد ومدرسة مجاورة”، مشيرا إلى أن الشرطة تلقت مكالمات بشأن حالات إطلاق النار أخرى في مكان قريب، حيث تعرض عامل تنسيق حدائق يعمل هناك لإطلاق نار لكنه لم يصب بأذى.

– استهداف مركز عبادة

وخارج المركز الإسلامي، عثرت الشرطة على سيارة وبداخلها مطلقي النار قتيلين.

وقال وال “يبدو أن المشتبه بهما في هذه المرحلة قد ماتا متأثرين بجروح ناجمة عن إطلاق النار على نفسيهما، ولم يتدخل ضباط شرطة بإطلاق النار من اسلحتهم”.

وأفادت الشرطة بأن أحد حراس الأمن في المركز الإسلامي كان من بين القتلى الثلاثة، في حين لم تتضح هوية القتيلين الآخرين على الفور.

وأكد مدير المركز الاسلامي الإمام طه حسّان في رسالة سلامة “كل الأطفال وأفراد الطاقم والمعلمين”، مشيرا إلى خروجهم من المبنى.

وقال “لم نشهد مأساة كهذه من قبل. وفي هذه اللحظة، كل ما يمكنني قوله هو أننا نصلي ونتضامن مع جميع العائلات في مجتمعنا هنا”.

وأضاف الإمام “من المشين للغاية استهداف مكان عبادة”.

ووصف الرئيس دونالد ترامب في حديث مع صحفيين إطلاق النار بأنه “وضع مروع”، مضيفا “تم إطلاعي على بعض التحديثات المبكرة ولكننا سنعود ونتفحصها مجددا بشدة”.

وأفاد مكتب حاكم الولاية غافين نيوسوم في بيان بأنه أطلع على تفاصيل الهجوم.

وأضاف البيان الذي نشر على منصة اكس “نحن ممتنون للمستجيبين الأوائل في مكان الحادث الذين يعملون على حماية المجتمع، ونحض الجميع على اتباع إرشادات السلطات المحلية”.

رفو-ببي/ود-سام