مقتل ثلاثة أشخاص في استهداف مسيّرة لمركبتهم في كردستان العراق (مسؤول)

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قُتل ثلاثة أشخاص الأربعاء حين استهدفت مسيّرة مركبتهم في كردستان العراق، على ما قال لوكالة فرانس برس مسؤول محلي في الإقليم حيث يشنّ الجيش التركي بانتظام ضربات ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية، حيث تنفذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة “إرهابية”.

وقال قائممقام قضاء دوكان سيروان سرحد لوكالة فرانس برس “قصفت طائرة مسيّرة ظهر اليوم (الأربعاء) على طريق دوكان – خلكان سيارة من نوع لاندكروزر (…) ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص”.

وأضاف خلال إطفاء المركبة المستهدفة “داخل السيارة ثلاثة أشخاص محروقين (…) بالكامل”، مشيرًا إلى أن اثنين من الضحايا هما أب ونجله من سكان قضاء رانية المحاذي لقضاء دوكان في محافظة السليمانية.

ويمتلك مقاتلو حزب العمال الكردستاني الأكراد الأتراك قواعد خلفية في شمال العراق ضمن إقليم كردستان الذي يضمّ منذ 25 عاما عشرات القواعد العسكرية التركية.

وصنّفت بغداد حزب العمال الكردستاني “منظمة محظورة” في آذار/مارس.

وفي منتصف آب/أغسطس، وقعت تركيا والعراق اتفاقية تعاون عسكري تتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني.

وفي 23 آب/أغسطس، قُتلت صحافيتان تعملان لحساب مؤسسات على صلة بحزب العمال الكردستاني في ضربة بمسيّرة اتُهمت تركيا بالوقوف وراءها في منطقة شرق السليمانية.

ستر-تجغ/كبج/نور