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مقتل ثلاثة أطفال على الأقلّ بحادث غرق عبارة في شرق سوريا (الدفاع المدني)

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تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قتل ثلاثة أطفال على الأقلّ في حادث غرق عبارة كانت تقلّ عددا من السكان في نهر الفرات في شرق سوريا بعد منتصف ليل السبت إلى الأحد، وفق ما أعلن الدفاع المدني السوري الذي قال إنه يواصل عمليات البحث عن ناجين. 

وأعلن الدفاع المدني في بيان أن عبارة كانت تقلّ مدنيين في مدينة دير الزور “تعرضت لعطل وجرفها التيار ما أدى إلى اصطدامها” بجسر، مضيفا أن الحصيلة الأولية حتى الآن وفاة ثلاثة أطفال.

وكانت حصيلة أولية للدفاع المدني أفادت بمصرع طفلين، قبل أن يعلن الأحد “عثور الأهالي على جثمان طفلة في النهر” قرب قرية تبعد نحو 20 كيلومترا عن موقع الحادث.

وأضاف أنه تمكّن من إنقاذ 15 شخصا، بينما “لا تزال أعمال بحث مستمرة عن مفقودين”. 

وأوضحت محافظة دير الزور في بيان أن العبارة “البدائية” التي كنت تقلّ نساء ورجالا وأطفالا تعرضت “للغرق بعد نفاد وقودها وجرف التيار لها واصطدامها بالجسر الحربي في مدينة دير الزور”. 

بور-لو/خلص/سام

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