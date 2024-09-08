مقتل ثلاثة إسرائيليين بإطلاق نار على الجسر بين الأردن والضفة الغربية المحتلة

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قتل ثلاثة إسرائيليين الأحد في “هجوم بإطلاق النار” قرب معبر اللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، بحسب ما اعلنت أجهزة الإسعاف وقوات الأمن الإسرائيلية.

وقالت خدمة الإسعاف نجمة داود الحمراء “وجدنا ثلاثة رجال فاقدي الوعي … مصابين بطلقات نارية”، قبل أن تعلن وفاتهم، بعد فشل محاولات إنعاشهم.

في المقابل، أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيليان مقتل المهاجم من دون تحديد هويته. لكن الجيش قال إنه وصل إلى منطقة الجسر الواقع في غور الأردن في شاحنة “آتية من الأردن”.

وأضاف أن السائق “خرج من الشاحنة وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر”.

وقال الجيش إن القتلى الثلاثة كانوا “يعملون حراس أمن” وليسوا من قوات الشرطة أو الجيش.

وكان الجيش يتحقق “من أن الشاحنة غير مفخخة”.

وقع الهجوم عند معبر اللنبي/جسر الملك حسين الذي يستخدمه المسافرون الفلسطينيون للوصول إلى الأردن ومنه يمكنهم السفر إلى الخارج.

في عمان، أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق.وأشار المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية إلى “إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر”.

وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالمهاجم ووصفه بأنه “إرهابي حقير” استلهم “أيديولوجية قاتلة” اتهم إيران بدعمها. وأضاف في بداية اجتماع لمجلس الوزراء “إنه يوم صعب. أرسل تعازيَّ نيابة عن الحكومة”.

وأشادت حماس بالهجوم لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه.

وقالت الحركة إن العملية “رد على جرائم الاحتلال وتأكيد على وقوف أمتنا مع شعبنا ومقاومته الباسلة”.

قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون أكثر من 660 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقُتل 23 إسرائيليا على الأقل، بينهم عناصر أمن، في هجمات نفّذها فلسطينيون في المنطقة خلال الفترة ذاتها، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

دمس-جد-كط/شي/ص ك