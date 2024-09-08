مقتل ثلاثة إسرائيليين في إطلاق نار على المعبر بين الأردن والضفة الغربية المحتلة

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قتل ثلاثة إسرائيليين الأحد في “هجوم بإطلاق النار” قرب معبر اللنبي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، بحسب ما اعلنت أجهزة الإسعاف وقوات الأمن الإسرائيلية.

وقال جهاز نجمة داود الحمراء “وجدنا ثلاثة رجال فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصابين بطلقات نارية” مشيرا إلى انه قام بالتعاون مع فريق طبي عسكري “بمحاولات إنعاش، ولكن للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم” في الموقع.

في المقابل، أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيلي مقتل المهاجم من دون تحديد هويته.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “إرهابيا” وصل إلى منطقة المعبر في غور الأردن في شاحنة “آتية من الأردن”.

وأضاف أن السائق “خرج من الشاحنة وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر”.

وبحسب الجيش فإن القتلى الثلاثة كانوا “يعملون كحراس أمن” وليسوا من قوات الشرطة أو الجيش.

وأعلن الجيش أنه نشر جندوا “للتحقق من أن الشاحنة غير مفخخة”.

ووقع الهجوم عند معبر اللنبي الملك حسين) الذي يستخدمه المسافرون الفلسطينيون للوصول إلى الأردن ثم للسفر إلى الخارج.

في عمان، أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار.

وأشار المتحدث باسم مديرية الأمن العام الأردنية إلى “إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر”.

وقتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون إسرائيليون أكثر من 660 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقُتل 23 إسرائيليا على الأقل، بينهم عناصر أمن، في هجمات نفّذها فلسطينيون في المنطقة خلال الفترة ذاتها، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

دمس-جد-كط/شي/غ ر