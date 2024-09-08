مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مقتل ثلاثة إسرائيليين في إطلاق نار على معبر حدودي بين الأردن والضفة الغربية المحتلة

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قتل ثلاثة إسرائيليين الأحد  في “هجوم بإطلاق النار” قرب معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، بحسب ما اعلنت أجهزة الإسعاف وقوات الأمن الإسرائيلية.

وقال جهاز نجمة داود الحمراء “وجدنا ثلاثة رجال فاقدين للوعي، بلا نبض ولا تنفس، ومصابين بطلقات نارية” مشيرا إلى انه قام بالتعاون مع فريق طبي عسكري “بمحاولات إنعاش، ولكن للأسف، اضطررنا إلى إعلان وفاتهم” في الموقع.

 في المقابل، أعلنت الشرطة والجيش الإسرائيلي مقتل المهاجم من دون تحديد هويته.

وقال الجيش الإسرائيلي إن “إرهابيا” وصل إلى منطقة المعبر في غور الأردن في شاحنة “آتية من الأردن”. 

وأضاف  أن السائق “خرج من الشاحنة وفتح النار على قوات الأمن الإسرائيلية العاملة على الجسر”. 

وبحسب الجيش فإن القتلى الثلاثة كانوا “يعملون كحراس أمن” وليسوا من قوات الشرطة أو الجيش.

ووقع الهجوم عند معبر اللنبي الحدودي (الملك حسين) الذي يستخدمه المسافرون الفلسطينيون للوصول إلى الأردن ثم للسفر إلى الخارج.

وقتلت القوات الإسرائيلية أو مستوطنون إسرائيليون أكثر من 660 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقُتل 23 إسرائيليا على الأقل، بينهم عناصر أمن، في هجمات نفّذها فلسطينيون في المنطقة خلال الفترة ذاتها، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

دمس-جد/شي/غ ر 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
43 إعجاب
40 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
73 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ألكسندرا أندريست

استخدام الشرطة للكاميرات المحمولة: ضروري لإنفاذ القانون أم تهديد للخصوصية؟

هل رأيت الكاميرات المثبتة بالجسم تُستخدم في منطقتك من قبل؟ وإذا كان الأمر كذلك، كيف ترى تأثيرها على العلاقة بين الجمهور وشرطة (النقل)؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية