مقتل ثلاثة صحافيين بغارة اسرائيلية في جنوب لبنان

قتل ثلاثة صحافيين بينهم مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله علي شعيب بغارة إسرائيلية على سيارتهم السبت وفق مصدر عسكري لبناني، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل شعيب الذي اتهمه بالانتماء إلى وحدة النخبة في حزب الله “متخفيا بصفة صحافي”.

يأتي ذلك في وقت واصلت إسرائيل شنّ غارات واسعة على جنوب لبنان السبت بينما أعلن حزب الله عن استهداف قوات إسرائيلية متوغلة في قرى حدودية لبنانية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في الثاني من آذار/مارس بعدما أطلق الحزب المدعوم من طهران صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ اسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.

وأفاد مصدر عسكري لوكالة فرانس برس عن مقتل علي شعيب مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله، وفاطمة فتوني مراسل قناة الميادين القريبة من الحزب “بغارة إسرائيلية على سيارتهم في منطقة جزين في جنوب لبنان”، مضيفا أن “شقيق فاطمة فتوني وهو مصوّر، قُتل” كذلك.

ونعت قناة المنار شعيب، أحد أبرز مراسليها الحربيين الذي غطّى الهجمات الإسرائيلية على لبنان على مدى عقود، في خبر عاجل على شاشتها. كما نعت الميادين فتوني عبر تلغرام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان نشره المتحدّث باسمه افيخاي أدرعي على منصة إكس مرفقا بمقطع فيديو أنه هاجم علي شعيب الذي اتهمه بأنه “عنصر في وحدة الاستخبارات التابعة لوحدة قوة الرضوان في حزب الله الإرهابي”.

وقال إن شعيب عمل “في صفوف حزب الله الإرهابي متخفّيا بصفة صحافي في شبكة المنار حيث دأب بشكل منهجي على كشف مواقع قوات جيش الدفاع العاملة في جنوب لبنان وعلى خط الحدود وكان على تواصل مستمر مع عناصر إرهابية أخرى في وحدة قوة الرضوان على وجه الخصوص وفي حزب الله عموما”.

– “جريمة سافرة” –

ودان الرئيس اللبناني جوزاف عون السبت الغارة التي أدّت إلى مقتل المراسلين.

وقال في بيان “مرة أخرى يستبيح العدوان الإسرائيلي أبسط قواعد القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، باستهدافه مراسلين صحافيين، هم في النهاية مدنيون يقومون بواجب مهني”، مضيفا أنها “جريمة سافرة تنتهك جميع الأعراف والمعاهدات التي يتمتع الصحافيون بموجبها بحماية دولية في الحروب”.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء نواف سلام أن استهداف الصحافيين “انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقتل فيها صحافيون في جنوب لبنان بنيران اسرائيلية خلال التصعيد بين الدولة العبرية وحزب الله منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

في تشرين الأول/أكتوبر 2024، خلال الحرب السابقة بين اسرائيل وحزب الله، قتل ثلاثة صحافيين، من بينهم مصوّر في قناة المنار ومصور ومهندس بث في قناة الميادين، بغارة إسرائيلية طاولت مقر إقامتهم في جنوب لبنان، واعتبرها وزير الإعلام اللبناني حينها “جريمة حرب”.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قتلت مراسلة الميادين فرح عمر ومصورها ربيع المعماري والمتعاون معها حسين عقيل بينما كانوا في مهمة عمل في جنوب لبنان.

وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل المصوّر في وكالة رويترز عصام عبدالله وأصيب ستة صحافيين آخرين بجروح بينهم الصحافيان في وكالة فرانس برس ديلان كولينز وكريستينا عاصي التي بُترت ساقها اليمنى خلال تغطيتهم النزاع في جنوب لبنان قرب الحدود مع إسرائيل.

وخلص تحقيق أجرته فرانس برس بالتعاون مع مجموعة الخبراء والمحققين المستقلين البريطانية “إير وارز” إلى أن قذيفة دبابة عيار 120 ملم يستخدمها الجيش الإسرائيلي حصرا في المنطقة، هي الذخيرة التي استعملت في الضربة حينها.

وتوصلت تحقيقات دولية أخرى أجرتها وكالة رويترز، ولجنة حماية الصحافيين، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومراسلون بلا حدود الى نتائج مماثلة.

– غارات على الجنوب –

يأتي ذلك بينما تواصل اسرائيل شنّ غارات واسعة على جنوب لبنان السبت.

وأفادت الوكالة الرسمية في لبنان عن شنّ إسرائيل “سلسلة غارات” السبت على بلدات عدّة في جنوب البلاد وكذلك على “مبانٍ سكنية وتجارية ومحطة محروقات” في مدينة النبطية.

وأفادت عن ضربات على بلدات حدودية لا سيما بلدة الطيبة مع “محاولة تقدم لقوات العدو نحو منطقة الليطاني”.

من جهته، أعلن حزب الله في بيانات السبت أنه استهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية في دبل، وهي بلدة حدودية ذات غالبية مسيحية، لا يزال جزء من سكانها يقطنون فيها رغم الحرب.

وتتوغل القوات الاسرائيلية داخل مناطق محاذية للحدود في جنوب لبنان، حيث أعلن مسؤولون في الدولة العبرية عزمهم على إقامة منطقة أمنية تمتد حتى نهر الليطاني، أي لمسافة ثلاثين كيلومترا من الحدود، بهدف إبعاد مقاتلي حزب الله وحماية سكان الشمال.

