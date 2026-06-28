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مقتل ثلاثة عناصر أمن باكستانيين بهجوم في كراتشي

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قُتل ثلاثة عناصر من قوة الرينجرز في باكستان في هجوم مساء السبت في كراتشي، المدينة الكبيرة في جنوب البلد، إثر انفجار وإطلاق كثيف للنار، وفق ما أعلن الجيش الباكستاني.

وفي بيان نُشر الأحد، نسبت القوّات المسلّحة الباكستانية مسؤولية هذا الهجوم “الآثم” الذي استهدف معسكرا للرينجرز في عاصمة إقليم السند إلى “جماعة الأحرار”.

وجاء في البيان أن “المهاجمين، بعد انفجار عند المدخل الرئيسي للمخيّم، حاولوا اجتياز المرّبع الأمني، لكن مشاريعهم الخبيثة منيت بالفشل بفضل الاستجابة اليقظة والحازمة لعناصر قوة الرينجرز”، مع الإشارة إلى أن ثلاثة أفراد من هذه الوحدة الأمنية المسلحة التي تعمل بالتنسيق مع الجيش، لقوا حتفهم، فيما أصيب أربعة آخرين.

و”جماعة الأحرار” هي مجموعة متشدّدة أكثر تطرّفا من حركة طالبان الباكستانية التي تارة تنشق عنها وتارة تعود إلى عباءتها. وقد كثّفت هجماتها في الأعوام الأخيرة في باكستان.

وتتّهم إسلام آباد كابول بإيواء مقاتلين من حركة طالبان الباكستانية تبنّوا عدّة هجمات على باكستان، في حين تنفي أفغانستان هذه الاتهامات.

وجاء في بيان القوّات المسلّحة أن باكستان “ستواصل بكلّ طاقتها استئصال تهديد الإرهاب الذي يلقى رعاية ودعما من الخارج”، مع التوعّد بالردّ على هذا الهجوم.

ومساء السبت، سمع مراسلو وكالة فرانس برس إطلاق نار كثيفا في مدينة كراتشي، فيما باشرت قوّات الأمن تطويق الشوارع المحيطة بمنطقة موساميات تشاورانجي.

وشوهد عناصر من قوة الرينجرز مزوّدين بذخائر وآخرين على متن شاحنات صغيرة.

وأعلن رئيس وزراء إقليم السند سيد مراد علي شاه أنه طلب تقريرا مفصّلا عن الحادثة.

وفي منشور على شبكات التواصل الاجتماعي، قدّم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري “أحرّ التعازي… لعائلات الشهداء، سائلا الله الشفاء العاجل للجرحى”.

بور-جي/م ن/غد

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