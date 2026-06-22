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مقتل ثلاثة مراهقين بإطلاق نار داخل مدرسة ثانوية في وسط الفيليبين

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قُتل ثلاثة مراهقين وأُصيب خمسة بإطلاق نار في مدرسة ثانوية في وسط الفيليبين الاثنين، على ما أفادت الشرطة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة إيفلين دياز لوكالة فرانس برس، إنّ المشتبه بهما البالغين 14 و15 عاما واللذين أُوقفا، أطلقا النار “بشكل عشوائي” داخل المدرسة.

ووقع الحادث قرابة الساعة التاسعة صباحا (1,00 بتوقيت غرينتش) داخل مدرسة ثانوية في مدينة تاكلوبان في جزيرة ليتي بوسط الفيليبين.

وأشارت دياز إلى أنّ “التنمر” من بين الدوافع التي يجري التحقيق فيها، مضيفة “ما زلنا نعمل على جمع الأسلحة والتحقق من مصدرها وكيفية إدخالها إلى المدرسة”.

وأوضحت أن المشتبه فيهما “لا يزالان رهن الاحتجاز في مركز الشرطة، ويخضعان للاستجواب بحضور ذويهم، كونهما قاصرين”.

بام-كول/رك/ب ح 

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