مقتل ثمانية فلسطينيين بقصف جوي إسرائيلي في طوباس وطولكرم بالضفة الغربية

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قتل ثمانية فلسطينيين الاربعاء في قصف جوي إسرائيلي استهدف خمسة منهم في مدينة طوباس وثلاثة في طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما افادت وزارة الصحة والهلال الاحمر الفلسطيني.

وأكد الجيش الاسرائيلي تنفيذه عمليات قصف في المنطقتين.

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني وكالة فرانس برس صباح الأربعاء بمقتل خمسة فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي استهدفهم في مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر أحمد جبريل “استشهد خمسة مواطنين في قصف جوي إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في طوباس. لقد نُقل الشهداء إلى المستشفى الحكومي التركي في طوباس”.

وأضاف أنّ الغارات وقعت قرب مسجد التوحيد في المدينة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ وحداته “تنفّذ حالياً عمليات لمكافحة الإرهاب في منطقتي طوباس وطمون”، مشيراً إلى أنّ إحدى طائراته “ضربت خلية إرهابية مسلّحة” في طوباس الواقعة في شمال الضفة الغربية.

وفي واقعة منفصلة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله مساء الاربعاء “وصل ثلاثة شهداء إلى مستشفى الإسراء التخصصي في مدينة طولكرم جراء قصف الاحتلال لمركبة”.

وأكد الهلال الاحمر الفلسطيني “نقل ثلاثة شهداء جراء قصف سيارة في منطقة عزبة الحج مسعود بين أكتابا وشويكه قرب طولكرم”.

وقال الجيش الاسرائيلي في تقرير أولي “نفذت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي غارة جوية خلال عملية مكافحة الإرهاب في طولكرم، وستعلن التفاصيل لاحقا”.

وفي نهاية آب/أغسطس، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في طوباس ومدينتي جنين وطولكرم المجاورتين لها، وكذلك في مخيمات اللاجئين الواقعة ضمن هذه المدن والتي تنتشر فيها خصوصا فصائل مسلّحة تقاتل الجيش الإسرائيلي.

بور/بم-ماب/ب ق