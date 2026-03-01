مقتل ثمانية متظاهرين في تظاهرة احتجاج على مقتل خامنئي أمام القنصلية الأميركية في كراتشي (الإسعاف)

قتل ثمانية أشخاص على الأقلّ خلال تظاهرة أمام القنصلية الأميركية في مدينة كراتشي الباكستانية الأحد احتجاجا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، وفق ما أفاد ناطق باسم خدمة الإسعاف.

وقال الناطق باسم مؤسسة إيدهي محمد أمين لوكالة فرانس برس “نقلنا ثماني جثث على الأقلّ إلى مستشفيات كراتشي، في حين أصيب 20 شخصا آخرين في حادث القنصلية”، أغلبيتهم بالرصاص، بعدما حاول المئات اقتحام مقرّ القنصلية ودخلوا في مواجهات مع الشرطة.

وتسلّقت مجموعة من الشباب البوّابة الرئيسية ووصلوا إلى الباحة الأمامية للمبنى حيث حطّموا بعض النوافذ.

وردّت الشرطة بإطلاق الغاز على المحتجّين لفضّ التظاهرة، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وأظهرت تسجيلات متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي شبانا يحطّمون نوافذ في المبنى الرئيسي للقنصلية المحاطة بسياج شائك.

وخرج الآلاف إلى الشوارع أيضا في مدينتي لاهور الشرقية وسكردو في الشمال، فيما يتوقّع تنظيم تظاهرة بعد الظهر أمام المجمّع الدبلوماسي حيث مقرّ السفارة الأميركية في إسلام آباد.

