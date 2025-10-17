The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مقتل ثمانية من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قُتل ثمانية عناصر من قوات الأمن النيجيرية في كمين نصبه مسلّحون في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلنت السلطات.

والقتلى الثمانية هم خمسة شرطيين وثلاثة من أعضاء مجموعة للدفاع الذاتي تؤازر القوات الحكومية.

وزامفارا، شأنها شأن ولايات أخرى في شمال غرب البلاد ووسطها، تعاني منذ سنوات من عنف جماعات إجرامية مسلّحة تُعرف محليا باسم “قطّاع الطرق” وهي متخصّصة في سرقة المواشي وعمليات الخطف مقابل الفدية.

وأعلنت السلطات أنّ المهاجمين أطلقوا النار ظهر الخميس على قافلة لقوات الأمن كانت تقوم بدورية على الطريق بين زامفارا وولاية كاتسينا المجاورة.

وقال حاكم زامفارا، داودا لاوال داري، في منشور على فيسبوك “تلقيتُ للتوّ الخبر المحزن بمقتل وثمانية من عناصر الأمن، من بينهم أفراد من الشرطة وحراس حماية المجتمع، الذين تعرضوا لكمين وقُتلوا على أيدي قطّاع طرق على الطريق الرابط بين غوساو وفونتوا”.

وأكّدت الشرطة في بيان مقتل خمسة من عناصرها في الكمين، من دون أن تذكر أعضاء مجموعة الدفاع الذاتي الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم.

وأضافت أنّ قوات الأمن ردّت على المهاجمين ممّا أسفر عن مقتل العديد منهم بينما لاذ الباقون بالفرار.

وتتكرّر هجمات “قطّاع الطرق” على هذا الطريق، حيث تطلق هذه العصابات الإجرامية النار على مركبات وتخطف ركابا، ممّا يضطر السلطات إلى تكثيف الدوريات.

ستر/بم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية