مقتل ثمانية من قوات الأمن في كمين مسلّح في نيجيريا

afp_tickers

2دقائق

قُتل ثمانية عناصر من قوات الأمن النيجيرية في كمين نصبه مسلّحون في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما أعلنت السلطات.

والقتلى الثمانية هم خمسة شرطيين وثلاثة من أعضاء مجموعة للدفاع الذاتي تؤازر القوات الحكومية.

وزامفارا، شأنها شأن ولايات أخرى في شمال غرب البلاد ووسطها، تعاني منذ سنوات من عنف جماعات إجرامية مسلّحة تُعرف محليا باسم “قطّاع الطرق” وهي متخصّصة في سرقة المواشي وعمليات الخطف مقابل الفدية.

وأعلنت السلطات أنّ المهاجمين أطلقوا النار ظهر الخميس على قافلة لقوات الأمن كانت تقوم بدورية على الطريق بين زامفارا وولاية كاتسينا المجاورة.

وقال حاكم زامفارا، داودا لاوال داري، في منشور على فيسبوك “تلقيتُ للتوّ الخبر المحزن بمقتل وثمانية من عناصر الأمن، من بينهم أفراد من الشرطة وحراس حماية المجتمع، الذين تعرضوا لكمين وقُتلوا على أيدي قطّاع طرق على الطريق الرابط بين غوساو وفونتوا”.

وأكّدت الشرطة في بيان مقتل خمسة من عناصرها في الكمين، من دون أن تذكر أعضاء مجموعة الدفاع الذاتي الثلاثة الذين قتلوا في الهجوم.

وأضافت أنّ قوات الأمن ردّت على المهاجمين ممّا أسفر عن مقتل العديد منهم بينما لاذ الباقون بالفرار.

وتتكرّر هجمات “قطّاع الطرق” على هذا الطريق، حيث تطلق هذه العصابات الإجرامية النار على مركبات وتخطف ركابا، ممّا يضطر السلطات إلى تكثيف الدوريات.

ستر/بم