مقتل جندي إندونيسي وإصابة آخرين من قوات حفظ السلام في جنوب لبنان

30 مارس آذار (رويترز) – أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أن أحد أفراد قوات حفظ السلام لقي حتفه إثر انفجار قذيفة في أحد مواقعها بالقرب من بلدة عدشيت القصير بجنوب لبنان امس الأحد.

وأضافت في بيان صدر اليوم الاثنين أن جنديا آخر أصيب بجروح بالغة.

وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الاثنين إن عنصر حفظ السلام الذي لقي حتفه إندونيسي الجنسية، مضيفة أن ثلاثة آخرين أُصيبوا بنيران مدفعية غير مباشرة في محيط موقع الكتيبة الإندونيسية التابعة لقوة اليونيفيل قرب عدشيت القصير.

وقالت اليونيفيل في بيانها “لا نعرف مصدر القذيفة. بدأنا تحقيقا لتحديد جميع ملابسات الحادث”.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة بالواقعة، قائلا إن الهجمات على قوات حفظ السلام تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وربما ترقى إلى جرائم حرب. ودعا إلى المساءلة، وحث جميع الأطراف على ضمان سلامة أفراد الأمم المتحدة.

وتتمركز اليونيفيل في جنوب لبنان لمراقبة الأعمال القتالية على طول الخط الأزرق الذي يمثل الحدود الفاصلة مع إسرائيل، وهي منطقة تقع في قلب الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

ووقعت البعثة، التي ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026، بشكل متقطع في مرمى نيران كل من إسرائيل وحزب الله على مدى العامين الماضيين.

وفي السادس من مارس آذار، قالت القوات المسلحة الغانية إن مقر كتيبة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان تعرض لهجمات صاروخية، مما أسفر عن إصابة جنديين بجروح خطيرة.

وأقر الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق بأن نيران دباباته أصابت موقعا للأمم المتحدة في جنوب لبنان في ذلك اليوم، مما أدى إلى إصابة أفراد من قوات حفظ السلام من دولة غانا.

وقال الجيش إن قواته ردت على نيران صواريخ مضادة للدبابات أطلقتها جماعة حزب الله، مما أدى إلى إصابة اثنين من جنوده بجروح متوسطة.

وقالت اليونيفيل “مرة أخرى، ندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات، بما في ذلك الامتناع عن الأعمال التي قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر”.

وانجر لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط عندما أطلقت جماعة حزب الله صواريخ على إسرائيل في الثاني من مارس آذار تضامنا مع طهران، بعد يومين من هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. وأعقب هجوم حزب الله شن حملة إسرائيلية جديدة على الجماعة.

(تغطية صحفية حاتم ماهر ومحمد الجبالي من القاهرة وستانلي ويديانتو من جاكرتا – إعداد مروة سلام ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)